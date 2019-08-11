Все в дыму: концентрация вредных веществ в воздухе на севере Иркутской области выше нормы

С пожарами на севере Иркутской области борются днем и ночью. Но дым пока не отступает. Смог окутал 74 города и поселка в регионе. Дышать нечем в Бодайбинском, Катангском, Киренском, Усть-Кутском, Усть-Илимском и других районах… Измученные жители звонят в МЧС.

- За сутки к нам поступило 39 жалоб на сильный дым, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Спасатели объясняют, как правильно действовать, дают рекомендации по профилактике отравления продуктами горения. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводятся исследования качества атмосферного воздуха в городах таких городах,Усть-Кут, Братск, Бодайбо, Усть-Илимск, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Киренском, Братском районах.

Увы, результаты проб неутешительны: так, 10-го августа в Киренске отобрали восемь проб, превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) обнаружили в шести из них: диоксид серы - в 1,04 раза; оксид углерода - в 1,2 раза, диоксид азота - в 1,1 раза. В городе Усть-Куте отобрано 8 проб, превышение ПДК по оксиду углерода в 1,2 раза (макс/раз) нашли в одной из них.

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