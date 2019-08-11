2019-08-11T10:46:24+03:00
Общество

Посчитали ущерб: 45 тысяч человек признаны пострадавшими от паводка в Иркутской области

450 домов не подлежат восстановлению
Ольга БУЕВА
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Посчитали ущерб: 45 тысяч человек признаны пострадавшими от паводка в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской областиПосчитали ущерб: 45 тысяч человек признаны пострадавшими от паводка в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области
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45 тысяч человек признаны пострадавшими от паводков в Иркутской области. Такую цифру на пресс-коференции 11 августа озвучил губернатор региона Сергей Левченко. 450 домов не подлежат восстановлению.

- До второй волны паводка мы планировали отремонтировать эти дома, - отметил Сергей Левченко. – Сейчас же мы обследуем эти дома.

В планах до 1 октября 2020 года построить около 500 квартир для пострадавших от наводнения. Это будут квартиры в двухэтажных и четырехэтажных домах дальше от зоны наводнения.

Также по последним данным 23 тысячи человек уже получили компенсации в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества, по 100 тысяч – за полную. Несмотря на вторую волну наводнения, местные жители получают необходимые средства вовремя.

До 15 августа власти должны сформировать список соцобъектов, которые были разрешены стихией. Этот перечень будет готов, несмотря на вторую волну паводков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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