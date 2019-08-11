2019-08-11T12:54:33+03:00
Происшествия

Поезд столкнулся с автомобилем в Бурятии: три человека погибли

Из-за ЧП задерживается пассажирский поезд № 72 «Северобайкальск — Улан-Удэ»
Ольга БУЕВА
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Поезд столкнулся с маршруткой в Бурятии: трое человек погиблиПоезд столкнулся с маршруткой в Бурятии: трое человек погиблиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ЧП произошло в районе станции «Боярский» на железнодорожном переезде участка Слюдянка-2 - Улан-Удэ. Здесь на регулируемом переезде автомобиль столкнулся с поездом. Людям, которые находились в легковушке, спастись не удалось: погибли водитель и двое пассажиров.

- Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом, - сообщают в пресс-службе ВСЖД. - Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным — и столкновения избежать не удалось.

Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая выясняет все причины произошедшего. В ВСЖД добавляют, что железнодорожный переезд, где произошла трагедия, является регулируемым. Дежурный работник его не обслуживает, однако, по информации ведомства, автоматическая сигнализация была исправна.

Из-за ЧП ожидается задержка пассажирского поезда дальнего следования № 72 «Северобайкальск — Улан-Удэ».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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