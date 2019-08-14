"Верните детям друзей!": трех лошадок, которые лечили детей с ДЦП, украли в Ангарске

Каждый день в ангарском центре оздоровительной верховой езды "Конный мир" возле деревни Старый Китой было весело и шумно. Трое красивых, статных меринов - Орлик, Пассинг и Салют - катали детей-инвалидов, играли с ними, ласкались. Это называется иппотерапия, то есть лечение верховой ездой. Детишки с особенностями здоровья становятся крепче, спокойнее, многие постепенно выздоравливают, проводя время с лошадками.

Но теперь центр опустел - увы, в ночь с 5 на 6 августа кони пропали. Ворота были открыты настежь, поэтому первая мысль у владельцев была такая - может, кто-то просто забыл закрыть центр и лошади вышли на волю сами, побродить, пощипать травку? Тогда их быстро нашли бы в округе. Но сейчас выяснилось, что лошадей все-таки украли.

Один из пропавших коней - Пассинг. Фото: аккаунт АНО АЦОВЕ "Конный мир" в соцсетях.

- Мы нашли чьи-то следы и окурки возле центра, - рассказывает "Комсомолке" его директор Светлана Тихонова. - А еще есть свидетель, который, судя по всему, видел воров. В ту ночь его напугали молодые люди - они ехали верхом на лошадях и громко кричали, то ли друг на друга, то ли на коней. Говорит, парней было двое или трое. Мы обратились в полицию.

Украденных лошадей вовсю ищут и сотрудники центра, и волонтеры - пешком, на машинах, на велосипедах. По соцсетям разлетелся клич: "Верните детям друзей!"

- Мы не перестанем искать! - пишет в интернете Светлана Тихонова. - Эти лошади для меня как дети, а для детей, занимающихся у нас, это надежда на выздоровление, возможно единственный шанс! Конечно, можно кинуть клич, собрать денег и купить нового коня. Но для особенных детей наши лошади - это близкие друзья. Дети очень переживают и скучают.

Итак, приметы животных: Орлик - рыжий с белыми отметинами на носу и лбу, в коричневом недоуздке с голубой полосой. Пассинг - серый в яблоках, высокий, в сине-зеленом недоуздке. Салют - невысокий, рыжий с белой звездой на лбу, на задних ногах у него белые "носочки", подстриженая грива.

"Верните детям друзей!" - такой клич разлетелся по соцсетям. Фото: аккаунт АНО АЦОВЕ "Конный мир" в соцсетях.

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