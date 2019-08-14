2019-08-14T07:50:37+03:00
Происшествия

"Верните детям друзей!": трех лошадок, которые лечили детей с ДЦП, украли в Ангарске

Фотографии Орлика, Пассинга и Салюта разлетелись по соцсетям, сибиряки устроили акцию по розыску животных [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
Поделиться:
Лошадок, которые лечили детей с ДЦП, украли в Ангарске. Фото: аккаунт АНО АЦОВЕ "Конный мир" в соцсетях.Лошадок, которые лечили детей с ДЦП, украли в Ангарске. Фото: аккаунт АНО АЦОВЕ "Конный мир" в соцсетях.
Изменить размер текста:

Каждый день в ангарском центре оздоровительной верховой езды "Конный мир" возле деревни Старый Китой было весело и шумно. Трое красивых, статных меринов - Орлик, Пассинг и Салют - катали детей-инвалидов, играли с ними, ласкались. Это называется иппотерапия, то есть лечение верховой ездой. Детишки с особенностями здоровья становятся крепче, спокойнее, многие постепенно выздоравливают, проводя время с лошадками.

Но теперь центр опустел - увы, в ночь с 5 на 6 августа кони пропали. Ворота были открыты настежь, поэтому первая мысль у владельцев была такая - может, кто-то просто забыл закрыть центр и лошади вышли на волю сами, побродить, пощипать травку? Тогда их быстро нашли бы в округе. Но сейчас выяснилось, что лошадей все-таки украли.

Один из пропавших коней - Пассинг. Фото: аккаунт АНО АЦОВЕ "Конный мир" в соцсетях.

Один из пропавших коней - Пассинг. Фото: аккаунт АНО АЦОВЕ "Конный мир" в соцсетях.

- Мы нашли чьи-то следы и окурки возле центра, - рассказывает "Комсомолке" его директор Светлана Тихонова. - А еще есть свидетель, который, судя по всему, видел воров. В ту ночь его напугали молодые люди - они ехали верхом на лошадях и громко кричали, то ли друг на друга, то ли на коней. Говорит, парней было двое или трое. Мы обратились в полицию.

Украденных лошадей вовсю ищут и сотрудники центра, и волонтеры - пешком, на машинах, на велосипедах. По соцсетям разлетелся клич: "Верните детям друзей!"

- Мы не перестанем искать! - пишет в интернете Светлана Тихонова. - Эти лошади для меня как дети, а для детей, занимающихся у нас, это надежда на выздоровление, возможно единственный шанс! Конечно, можно кинуть клич, собрать денег и купить нового коня. Но для особенных детей наши лошади - это близкие друзья. Дети очень переживают и скучают.

Итак, приметы животных: Орлик - рыжий с белыми отметинами на носу и лбу, в коричневом недоуздке с голубой полосой. Пассинг - серый в яблоках, высокий, в сине-зеленом недоуздке. Салют - невысокий, рыжий с белой звездой на лбу, на задних ногах у него белые "носочки", подстриженая грива.

"Верните детям друзей!" - такой клич разлетелся по соцсетям. Фото: аккаунт АНО АЦОВЕ "Конный мир" в соцсетях.

"Верните детям друзей!" - такой клич разлетелся по соцсетям. Фото: аккаунт АНО АЦОВЕ "Конный мир" в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Соберем деньги на лечение!": в Тайшете из кафе украли коробку с деньгами для больной девочки

Сотрудники шашлычной говорят, что ящик незаметно вынесли молодые девушки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь: организация прямых переговоров иркутских предпринимателей с зарубежными партнерами – важнейшее направление работы палаты
ДТП в Иркутской области: 17-летняя автомойщица села за руль чужой машины и врезалась в столб
«Ваши деньги пытаются снять»: иркутян обманывают с помощью самых последних технологий
"Красиво мстить не запретишь": в соцсетях выдвигают версии, зачем любовница обклеила машину кавалера прокладками
Сохраняем вкус и аромат лета на весь год. Оригинальные рецепты заготовок - для вас
Танковый биатлон 2019: российский экипаж с военными из Бурятии установил рекорд
Первенство России по грепплингу: у иркутян — 15 медалей
Спектакль "Страсти по Марии" ставит "Театр Пилигримов"
Аферисты продолжают обманывать: братчанин потерял 50 тысяч рублей
Пьяные супруги покусали и поцарапали полицейского в Бурятии
Три дома культуры за 59 миллионов рублей построят в Иркутской области
Ваш сын за решеткой: иркутянка перевела аферистам 50 тысяч рублей
Объездную дорогу в обход Усолья-Сибирского построят к 2024 году
ДТП в Братске: две аварии, унесшие жизни людей, произошли 12 августа
Чемпионат России по стрельбе из лука начинается в Иркутске
Мэр Сергей Cеребренников представил программу развития Братска
Завод по производству угля в Чунском закрыли из-за вреда экологии
Дети из подтопленных территорий Иркутской области отдохнули на Черном море, Байкале и в Москве
Пострадавшие от наводнения аграрии Иркутской области начали получать компенсации из федерального бюджета
Сорвал золотую цепочку: трое школьников в Иркутске поймали уличного вора
Угнали машину и бросили ее: преступников задержали в Иркутске
Считать калории? Это увлекательно! Худеем вместе с Викторией Яковцовой
Дело о хищении коров рассмотрят в суде в Иркутской области
Экскурсия по «Иерусалимской горе» появилась в Иркутске
За сутки поднялся на 43 см уровень воды в реке Ия в Тулуне