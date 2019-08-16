Чаяндинское месторождение подключено к газопроводу «Сила Сибири»

На Чаяндинском месторождении в Якутии ведется активная подготовка к заполнению газом магистрального газопровода «Сила Сибири» в рамках проекта по организации поставок газа в Китай по «восточному» маршруту.

УКПГ-3 Чаяндинского месторождения

В настоящее время завершены работы по подключению Чаяндинского месторождения к газопроводу «Сила Сибири» — полностью готов трубопровод-подключение, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуру.

Фото ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Работы по подключению Чаяндинского месторождения к газопроводу «Сила Сибири»

В июле началась подача газа на Установку комплексной подготовки газа №3 (УКПГ-3) для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. С УКПГ-3 будет обеспечена подача газа в газопровод «Сила Сибири».

Фото ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

УКПГ-3 Чаяндинского месторождения

Фото ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Освоение газовых ресурсов и формирование газотранспортной системы на Востоке России

Справка

ООО «Газпром добыча Ноябрьск» — 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», осуществляющее разработку 7 месторождений. Производственные объекты Общества расположены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Камчатке и в Якутии. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» является участником государственной Восточной газовой программы — предприятие отвечает за реализацию инвестиционного проекта и станет эксплуатирующей организацией Чаяндинского месторождения в Якутия. На правах оператора компания оказывает услуги по добыче и подготовке газа независимым недропользователям на 9 месторождениях в ЯНАО. Коллектив насчитывает свыше 4500 человек.