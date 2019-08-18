Наши в списке: «Байкал-Энергия», возможно, отправится на Кубок мира с мячом 2019

Хоккеисты «Байкал-Энергии», возможно, отправятся на Кубок мира по хоккею с мячом. Информация об этом появилась на сайте международной федерации хоккея с мячом 17 августа (FIB). На престижный Кубок отправятся 16 команд. Россию также будут представлять хабаровский «СКА-Нефтяник», команда Динамо из «Москвы», «Водник» из Архангельска и «Уральский трубник» из Первоуральска.

- Сегодня, в субботу 17 августа, к турниру присоединилась пятая российская команда "Байкал-Энергия". Ранее к участию были готовы еще 15 команд, - пишут на сайте FIB.

Однако сами бело-синие радоваться не спешат: говорят, что информация пока не точная. Однако болельщикам ничего не мешает испытать гордость за любимую команду, ведь вероятность того, что они примут участие в престижном Кубке, очень велика. К слову, соревнования состоятся этой осенью – они пройдут с 10 по 13 октября в Швеции.

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