Четверых «мясников», застреливших фермеров из Иркутской области при покупке скота, осудили в Бурятии

«Купим коров, срочно!», - такое объявление дали в соцсетях двое фермеров из Слюдянки весной 2017 года. Видимо, хотели расширять хозяйство.

«Приезжайте, продам целое стадо, недорого», - тут же откликнулся житель Джидинского района Бурятии. Недолгие переговоры, и вот обрадованные предприниматели уже собираются в путь за буренками. Садятся в грузовичок и, предвкушая выгодную сделку, едут в соседний регион…

А на следующий день брат одного из фермеров ответил на жуткий звонок.

- Нас убивают! - услышал он в трубке испуганного родственника.

Затем громкие выстрелы, голоса незнакомых мужчин, какие-то фразы о деньгах. После этого связь прервалась, телефоны фермеров стали недоступны. Конечно, их семьи тут же подняли панику. Полицейские бросились искать пропавших предпринимателей.

Их тела нашли через день в пяти километрах от бурятского села Петропавловка. У мужчин были прострелены головы и ноги. Что произошло во время сделки, выясняли следователи.

- Трое преступников 41, 45 и 50 лет из Закаменского района заранее договорились о нападении на фермеров из Слюдянки: они разработали целый план и подготовили два ружья, - рассказали в СУ СКР по Республике Бурятия. - На «дело» отправились пьяными, попросив знакомого их подвезти. Когда фермеры из Слюдянки приехали в Бурятию, злоумышленники хитростью выманили их из села: «Мол, посмотрите на наших буренок, если понравятся, сразу и купите». Один из банды подсел к жертвам в грузовик, чтобы указывать дорогу.

Преступники заранее подготовили ружье и придумали план, как убить фермеров. Фото: ГУ МВД по Республике Бурятия.

Только вот когда предприниматели вышли в поле, никаких коров там не было. Зато издалека подбирался незнакомый автомобиль – там сидели остальные сообщники. Фермеры смекнули, что их хотят ограбить, и метнулись обратно в свою фуру. Один из них именно в этот момент набрал номер брата. Но спасаться уже было поздно. Выстрел, второй… Грабители ранили бизнесменов в ноги, потребовали показать, где лежат деньги. Забрали 288,5 тысяч рублей, а потом прострелили мужчинам головы.

Грабители сбежали, но спрятаться не получилось - вскоре их задержали стражи порядка.

Преступники отвечали за разбой и двойное убийство перед Верховным судом Бурятии. Они надеялись, что наказание удастся смягчить, но не тут-то было.

- Преступников осудили, - сообщили в Верховном суде Республики. - Им дали по 24, 23, 15 и 11 лет колонии, в зависимости от участия каждого в нападении. Апелляцию им не удовлетворили, приговор вступил в законную силу.

Фермеров обманом выманили в поле и убили ради 288 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД по Республике Бурятия.

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