«Пошла вон, бичиха»: пенсионерке разбили голову в магазине Иркутска

- Пошла вон отсюда, бичиха! - кричали продавцы одного из продуктовых магазинов Иркутска, выпихивая 72-летнюю пенсионерку к выходу.

- За что? Что я вам сделала? – кричала от отчаяния в ответ женщина.

Эту пожилую иркутянку зовут Валентина Мельникова. Когда-то она работала вместе с мужем на севере, картографом, потом водителем на иркутском предприятии, сейчас - на заслуженном отдыхе. Вечером 8 августа Валентина Константиновна пошла в магазин мясных полуфабрикатов, что рядом с домом. Она подкармливает дворовых бездомных собак, покупает им угощения.

- В тот павильон заглядываю нечасто, - признается Валентина Мельникова. – В последний раз даже не помню, когда забегала. Обычно за продуктами иду в супермаркеты. Словом, зашла, попросила завешать пакетик дешевых косточек. Протянула кассирам банковскую карту.«Девочки, попробуйте рассчитать», - попросила их. И добавила, мол, если на карте денег не хватит, доплачу наличными, либо пару косточек из пакета можно убрать.

На просьбу, уверяет Валентина Константиновна, обе продавщицы отреагировали странно. Вдруг потребовали покинуть стены магазина, а после вопросов, в чем причина, перешли к оскорблениям. Пенсионерка попыталась пристыдить грубиянок.

- У вас разве нет ни бабушек, ни матерей? Почему вы так неуважительно разговариваете со мной? – сказала им.

А что в ответ? Продавцы, говорит Валентина Мельникова, только еще больше разгорячились.

- Выскочили из-за прилавка и стали в буквальном смысле «швырять» меня по магазину, как мячик, - утирает слезы обиды женщина. - Вытолкали силой к дверям, а затем - на улицу. Я вылетела из магазина и упала, крепко ударившись головой о крыльцо. У меня в тот момент аж в ушах зазвенело, я закричала от боли, на лицо потекла кровь. Я села на крыльце, достала телефон, стала вызывать полицейских.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/727002" frameborder="0"></iframe> Пенсионерку избили в магазине Иркутска.Видео: Юлия ПЫХАЛОВА.

Когда они приехали, женщина рассказала им все, как было. И тут подошла заведующая магазином.

- Спросила, что происходит, - говорит Валентина Мельникова. – Потом глянула на меня, а у меня все лицо в крови, и якобы узнала: «Вы же у нас были пару дней назад!». А потом присмотрелась еще раз и отмахнулась: «Ой, это не та!».

Что бы это могло значить? Возможно, на днях в магазин заходила неприятная посетительница, которую персонал решил выставлять без лишних разговоров?

- «Давайте, я вам мяса дам! Выбирайте, что хотите», – предложила мне эта заведующая! - восклицает пенсионерка. – Я ответила, что мне ничего не нужно.

Полицейские собирались вызвать скорую помощь, но Валентина Константиновна отказалась. Хотела поскорее прийти домой и прилечь, отдохнуть от пережитого шока... Но голова так сильно болела и кружилась, что пожилая женщина все-таки вызвала врачей на дом. Дальше была поездка в травмпункт и больницу. Медики успокоили – сотрясения мозга нет. Однако назначили носить специальный лечебный воротник. Сейчас Валентина Мельникова чувствует себя намного лучше, но головные боли все-таки еще не проходят. Полицейские, тем временем, проводят проверку.

- Выясняются все обстоятельства конфликта в магазине, - пояснили в ГУ МВД по Иркутской области. - По результатам будет принято решение. Возможно, сотрудников магазина привлекут к административной ответственности.

В самом магазине не стали комментировать эту историю. В ответ на звонок корреспондента «Комсомолки» прозвучало лишь: «Спасибо, до свидания». Трубку бросили.

К слову, подобные истории - не редкость. Зимой 2015 года случилась громкая история в Санкт-Петербурге. Тогда 81-летнюю блокадницу довели до инфаркта, заподозрив в краже сливочного масла в супермаркете «Магнит». Камеры видеонаблюдения засняли, как пенсионерка выкладывает на прилавок яйца, бананы, сметану, вырезку и прихватку. Оплачивает. Кассир видит, что в тележке под ее сумкой осталась пачка масла, и поднимает шум. Пожилая женщина предложила оплатить забытый товар, но уже поздно. Ее повезли в полицию. Там пенсионерка умерла... Прокурорская проверка показала, что она была не виновата. Позже выяснилось, что блокадница постоянно что-то забывала в магазине: то кошелек, то сумку. Возраст все-таки. Да и не бедствовала она, знакомые говорили, пенсии хватало. Воровать нужды не было.

А весной 2016 года охранник магазина «Пятерочка» в Санкт-Петербурге заподозрил 89-летнюю женщину в краже батона и сыра и ударил. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как ее поднимали с асфальта прохожие. Она попала в больницу с переломом шейки бедра, а охранника отстранили от работы. Сама пенсионерка, увы, так и не смогла вспомнить, что именно с ней произошло.