2019-08-21T11:51:27+03:00
Происшествия

Версия: пенсионерка, которая пожаловалась на избиение в магазине Иркутска, сама спровоцировала конфликт

Заведующая магазином рассказала «Комсомолке» свою версию, как повздорили продавцы и пожилая женщина, в истории разбирается полиция
Любовь АРБАТСКАЯ
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Пенсионерка, которая пожаловалась на избиение в магазине Иркутска. Фото: из архива героини.Пенсионерка, которая пожаловалась на избиение в магазине Иркутска. Фото: из архива героини.
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История об избиении 72-летней иркутянки в магазине мяса и полуфабрикатов вызвала волну обсуждений в интернете. Напомним, накануне пенсионерка рассказывала "Комсомолке", что 8 августа пришла в мясной магазин за косточками для собак, протянула продавцам карту и попросила рассчитать - а если денег не хватит, то предлагала доплатить наличными или убрать из пакета лишнее. Но кассиры, по словам пожилой женщины, повели себя странно: стали оскорблять ее и выгонять на улицу, а потом толкнули с такой силой, что она упала и разбила голову о крыльцо.

Одни искренне сочувствуют пенсионерке, другие задаются вопросом: а все ли было так, как рассказывает женщина? Корреспонденту "Комсомолки" накануне не удалось получить комментарий от сотрудников магазина. Но сейчас заведующая поделилась своей версией, как произошел конфликт между продавцами и пожилой покупательницей.

- Бабушка подошла к прилавку, говорит: «Я хочу кости купить по 30 рублей. Проверьте, есть у меня деньги на карте?», - пересказывает слова своих сотрудниц заведующая магазином Галина Михайловна. - Девушки отвечают: «Мы не можем посмотреть баланс, если вы у нас ничего не покупаете. Сходите в банк, там и проверят». Пенсионерка настаивала на своем. А потом давай орать на них: «Вы такие-сякие, да я вам устрою». Схватила поднос и давай кидаться в них костями! Они стали просить женщину покинуть помещение, без применения силы. Тут она зацепилась за порог и упала.

По словам заведующей, продавцы пожилую женщину не толкали, и это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- Единственная их ошибка в том, что они пошли сами провожать пенсионерку, они не имели на это права, - говорит Галина Михайловна. - Есть тревожная кнопка, нужно было нажать ее и вызвать охрану. Теперь я собираюсь жестко поговорить со своими работниками. Думаю, они либо будут уволены, либо я их очень строго накажу.

Прокомментировала она и остальные детали той истории. Говорит, что в самом деле извинялась перед пенсионеркой, хотела подарить ей кусок мяса или косточки, которые та собиралась купить.

- Предложила ей воды, а она кричит: «Нет, вы меня отравите!», это уже при полиции было, - продолжает заведующая магазином.

Галина Михайловна объяснила и свои фразы в адрес пенсионерки: «Вы же у нас были пару дней назад!» и «Ой, это не та». Говорит, что за день этого в магазин заходила какая-то пожилая дама, причем забывала об этом, и возвращалась туда вновь. И так три раза подряд. В итоге ей стало плохо, продавцы усадили ее, налили воды. Она отдохнула, а потом ушла.

- Но это была другая бабушка, эту я видела в первый раз, - говорит заведующая. - Записи с камер видеонаблюдения, где зафиксирован конфликт, мы передали в полицию. Ждем решения, но я уверена, что мои сотрудницы не виноваты.

Пока нельзя однозначно сказать, что именно произошло в тот вечер в мясном магазине, поскольку у каждый стороны свой взгляд на случившееся. Разобраться в этой истории предстоит сотрудникам полиции. МВД, напомним, проводит проверку по факту инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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