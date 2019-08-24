2019-08-24T18:35:04+03:00
Общество

Забавное видео: на Иркутском авиазаводе красят МС-21

В режиме ускоренной съемки показали, как самолет МС-21 готовят к показу на авиасалоне МАКС-2019 [фото, видео]
Мария ОСИПОВА
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Самолет МС-21 готовят к показу на авиасалонеСамолет МС-21 готовят к показу на авиасалоне
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Иркутский авиазавод опубликовал в своем YouTube-канале видеоролик, на котором люди в ускоренной съемке бегают туда-сюда вокруг самолета. Таким образом авиастроители вовсе не развлекаются, и не занимаются спортом. Это они красят МС-21-300, готовят самолет к показу на авиакосмическом салоне МАКС-2019.

Покраска самолета МС-21.

На этом самолете впервые установлен пассажирский салон в двухклассной компоновке. Кстати, МС-21-300 на авиасалоне МАКС-2019 будет продемонстрирован общественности впервые. На заводе отмечают, что один из самолетов примет участие в демонстрационных полетах, а два будут находиться на стоянках.

Напомним, МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в современной России, а удлиненное композитное крыло — одним из его конкурентных преимуществ. Первый полет МС-21 состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года. Летные испытания лайнера, оснащенного двигателями ПД-14, планируют начать в 2020 году.

Первый созданный в новейшей истории России магистральный лайнер МС-21 экономичней, комфортней и современней, чем американские, европейские и китайские конкуренты.

Встреча экипажа после первого полета. Фото: официальная страница Дмитрия Рогозина в соцсетях

Встреча экипажа после первого полета. Фото: официальная страница Дмитрия Рогозина в соцсетях

Итак, в чем главные преимущества МС-21:

Факт первый. МС -21 развивает большую скорость

МС-21 летит со скоростью 870 км/час.

Airbus A319neo — 828 км/час.

Boeing 737 MAX — 842 км/час.C919 — 834 км/час.

Факт второй. МС -21 экономичнее

Иркутская новинка легче (из расчета массы самолета на каждого пассажира) и экономичней. Значит, выгодней в эксплуатации для любой авиакомпании. По сравнению с нынешними Боингами и Аэробусами эксплуатационные расходы МС-21 меньше на 12-15%. И даже в сопоставлении с их перспективными версиями «NEO» и «MAX» - меньше на 6-7%.

Факт третий. МС-21 обеспечит пассажирам больше комфорта

МС-21 – удобный и современный лайнер. За счет больших иллюминаторов в салоне больше естественного света, климат улучшен благодаря максимально комфортному давлению воздуха. Благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа личное пространство каждого пассажира больше. Настолько, что пассажир, отправившись, например, в уборную, вполне может разминуться с тележкой обслуживания.

Полет прошел нормально! Фото: официальная страница Дмитрия Рогозина в соцсетях

Полет прошел нормально! Фото: официальная страница Дмитрия Рогозина в соцсетях

Факт четвертый. МС -21 будет перевозить больше пассажиров

Большая вместимость. Если сравнивать МС-21 с зарубежными аналогами, то Boeing и Airbus летают чуть дальше, но зато у МС-21 большая вместимость. Так, например, в версии МС-21-300 он сможет перевезти 212 пассажиров. Для сравнения, у Airbus 320neo вмещает всего 180 пассажиров, Boeing 737 MAX-8 — 189 пассажиров, Bombardier CS300 —135.

Факт пятый. МС-21 легче

МС-21 самолет легкий. Конечно, настолько, насколько может быть легким лайнер такого уровня. Доля композитных, легких материалов в конструкции МС-21 – около 40% (для сравнения у нынешнего Ту-204 — лишь 14%). Но самое важное, что у него — полностью композитные крылья. И они легче, чем у Boeing и Airbus. У китайского самолета крылья вовсе — еще металлические. Напомним, «Комсомольская правда» уже сообщала, что Китайский авиалайнер С919 успешно завершил первый испытательный полет.

КОНКРЕТНО

Летно-технические характеристики самолета МС-21-300

Вместимость в двухклассной компоновке 163 кресла (16 бизнес + 147 эконом)

Вместимость в плотной компоновке 211 кресел

Максимальная взлетная масса 79 250 кг

Максимальная коммерческая нагрузка 22 600 кг

Максимальная дальность полета 6 000 км

Основные размеры

Длина самолета 42,2 м

Размах крыла 35,9 м

Высота 11,5 м

Напомним, «Комсомольская правда» в Иркутске уже писала, что первые снимки полета лайнера на своей странице в соцсети опубликовал вице-премьер Дмитрий Рогозин. На авиазаводе подтвердили, что полет прошел успешно.

Как сообщала «Комсомольская правда», эксперты уже признали, что первый созданный в новейшей истории России магистральный лайнер МС-21 экономичней, комфортней и современней, чем американские, европейские и китайские конкуренты.

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: Рушан КАЮМОВ

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США).Фото: Рушан КАЮМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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