2019-08-24T18:13:44+03:00
Спорт

Это невероятно, но факт: 13-летний Андрей Кутовой взял бронзу на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров

Великолепно откатав свою программу, он поднялся вверх с 9 места, Егор Рухин стал четвертым
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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13-летний Андрей Кутовой взял бронзу на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.13-летний Андрей Кутовой взял бронзу на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.
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Этого не ждал после короткой, пожалуй, никто. Разве что кроме самого спортсмена и тренера. Все понимали -должно случиться невероятное, чтобы проиграл лидер этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Куршевеле 16-летний Юна Кагияма. А он и не проиграл. Японец откатал произвольную на все 100, показав два четверных прыжка и аксель в три с половиной оборота. Для безоговорочной победы в Куршевеле ему было достаточно и одного хорошо исполненного акселя.

Обратите внимание на этого парня. Его зовут Юна Кагияма.

Обратите внимание на этого парня. Его зовут Юна Кагияма.

Но вот чтобы на третью ступеньку пьедестала прорвался 13-летний россиянин Андрей Кутовой, накануне ставший лишь девятым и отстававший от вероятной бронзы на 8 баллов. Тут был важен точный расчет тренера Вероники Дайнеко из школы Тамары Москвиной, которая настраивала спортсмена перед выходом на лед.

Андрей Кутовой выдал почти идеальный, чистый прокат. Без суперсложных элементов и четверных прыжков, но с тройными каскадами и на хорошей скорости. Его соперники пошли на риск, но физические кондиции начала сезона, среднегорье французского курорта и собственное волнение заставило всех ошибаться. Именно так с девятого места петербургский юниор Андрей Кутовой начал подниматься наверх по турнирной таблице, опередив и Егора Рухина из группы Этери Тутберидзе. Спортсмен пошел на риск, но в итоге не сиог прицепить еще один прыжок ко второму акселю в три с половиной оборота и стал четвертым, пропустив вперед друга по команде. С третьим и четвертым местами наших юных фигуристов. У них еще все впереди, в том числе и на этапах Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019.

Егор Рухин из группы Тутберидзе. Четвертое место это не проигрыш. Это четвертое место.

Егор Рухин из группы Тутберидзе. Четвертое место это не проигрыш. Это четвертое место.

У этих ребят очень сложная жизнь. Бесконечные тренировки, постоянные старты, первенства, чемпионаты, режим питания, травмы и восстановления, дикая конкуренция. Все это спорт, в том числе и юниорский. Пожелаем им удачи.

Поздравим и наших девчонок. Воспитанницы Этери Тутберидзе покорили пьедестал с первой попытки. Камила Валиева, которой прочат славу Алины Загитовой, стала первой, а ее подруга по команде Майя Хромых -третьей.

Вторым в этом этапе гран-при по фигурному катанию среди юниоров стал канадский спортсмен Алекса Ракич. Он выиграл у Андрея Кутового совсем чуть-чуть, и выиграл именно за счет запаса в 8 баллов, который у него имелся после короткой программы. Пятым стал Марк Городницкий из Израиля. Сюрпризом же этого этапа стало отличное выступление фигуриста из Королевства Таиланд Мика Кай Линетта, который вплотную подошел к лучшим. Его цель - выступление на ближайшей зимней Олимпиаде. И, вполне вероятно, она будет достигнута.

Итог этапа Гран-при по фигурному катанию 2019 в Куршевеле: юноши, произвольная программа.

Итог этапа Гран-при по фигурному катанию 2019 в Куршевеле: юноши, произвольная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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