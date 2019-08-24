Это невероятно, но факт: 13-летний Андрей Кутовой взял бронзу на этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров

Этого не ждал после короткой, пожалуй, никто. Разве что кроме самого спортсмена и тренера. Все понимали -должно случиться невероятное, чтобы проиграл лидер этапа Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Куршевеле 16-летний Юна Кагияма. А он и не проиграл. Японец откатал произвольную на все 100, показав два четверных прыжка и аксель в три с половиной оборота. Для безоговорочной победы в Куршевеле ему было достаточно и одного хорошо исполненного акселя.

Обратите внимание на этого парня. Его зовут Юна Кагияма.

Но вот чтобы на третью ступеньку пьедестала прорвался 13-летний россиянин Андрей Кутовой, накануне ставший лишь девятым и отстававший от вероятной бронзы на 8 баллов. Тут был важен точный расчет тренера Вероники Дайнеко из школы Тамары Москвиной, которая настраивала спортсмена перед выходом на лед.

Андрей Кутовой выдал почти идеальный, чистый прокат. Без суперсложных элементов и четверных прыжков, но с тройными каскадами и на хорошей скорости. Его соперники пошли на риск, но физические кондиции начала сезона, среднегорье французского курорта и собственное волнение заставило всех ошибаться. Именно так с девятого места петербургский юниор Андрей Кутовой начал подниматься наверх по турнирной таблице, опередив и Егора Рухина из группы Этери Тутберидзе. Спортсмен пошел на риск, но в итоге не сиог прицепить еще один прыжок ко второму акселю в три с половиной оборота и стал четвертым, пропустив вперед друга по команде. С третьим и четвертым местами наших юных фигуристов. У них еще все впереди, в том числе и на этапах Гран-при по фигурному катанию среди юниоров 2019.

Егор Рухин из группы Тутберидзе. Четвертое место это не проигрыш. Это четвертое место.

У этих ребят очень сложная жизнь. Бесконечные тренировки, постоянные старты, первенства, чемпионаты, режим питания, травмы и восстановления, дикая конкуренция. Все это спорт, в том числе и юниорский. Пожелаем им удачи.

Поздравим и наших девчонок. Воспитанницы Этери Тутберидзе покорили пьедестал с первой попытки. Камила Валиева, которой прочат славу Алины Загитовой, стала первой, а ее подруга по команде Майя Хромых -третьей.

Вторым в этом этапе гран-при по фигурному катанию среди юниоров стал канадский спортсмен Алекса Ракич. Он выиграл у Андрея Кутового совсем чуть-чуть, и выиграл именно за счет запаса в 8 баллов, который у него имелся после короткой программы. Пятым стал Марк Городницкий из Израиля. Сюрпризом же этого этапа стало отличное выступление фигуриста из Королевства Таиланд Мика Кай Линетта, который вплотную подошел к лучшим. Его цель - выступление на ближайшей зимней Олимпиаде. И, вполне вероятно, она будет достигнута.