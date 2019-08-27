Сутки шла по следу угонщиков: сибирячка сама нашла свою похищенную Тойоту

Теперь 34-летнюю жительницу Улан-Удэ Баирму в городе называют не иначе как местная Мисс Марпл. С главным персонажем детективов Агаты Кристи женщину сравнивают после того, как она раскрыла, нет, не убийство, а… угон собственного автомобиля. По следу преступников детектив-любитель шла ровно сутки, так что этот случай вполне тянет как минимум на одну серию детективного телесериала. Но, обо всем по порядку.

Своей Тойоты Короллы-Филдер 2000 года выпуска Баирма лишилась 24 августа. Ранним субботним утром женщина собралась съездить с друзьями на денек на Байкал. Машину решила оставить у родственников. Специально встала пораньше и пригнала универсал в садоводство «Весна». Баирма припарковала Тойоту в ограде, правда, закрывать двери авто на замок не стала. Подумала: «Ну, кто ее тронет, когда в доме весь день будут хозяева?». Так и уехала, бросив ключи на сиденье.

- Машину угнали махом, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Баирма. - Буквально через 15 минут после того, как мы уехали, мне позвонили родные и сказали, что автомобиль похитили. Они даже не заметили, как все произошло. Я сразу позвонила в полицию и вернулась обратно. Полицейские приехали, долго опрашивали меня, просмотрели камеры наблюдения, на которые, кстати, попали возможные угонщики, но план-перехват, как я поняла, объявлен не был.

Терять время Баирма не стала и параллельно кинула клич о помощи в мессенджерах и соцсетях. Попросила всех, кто увидит подходящую под ориентировку машину, сразу набрать ее номер. И это дало результат! Угнали машину около 09.00 утра, а уже в 16.30 Баирме позвонила соседка и рассказала, что видела Филдер. Якобы несколько минут назад его провезли на синем эвакуаторе в другой части города.

- Мы находились неподалеку, - продолжает Баирма. – Поехали в тот район, думали, догоним, но не успели. Прочесывали улицы, дворы, кусты, но ни эвакуатора, ни машины не нашли. Их и след простыл.

Баирма уже начала отчаиваться и думать, что больше не сядет за руль любимой Тойоты, как на следующее утро ей позвонила еще одна женщина и сообщила, что заметила Летучего голландца, а точнее тот самый синий эвакуатор с машиной на борту в районе Исток, на конечной остановке автобуса №33. Баирма, которая живет неподалеку, вместе с сестрами побежала туда.

- Мою машину там не нашли, зато через знакомых вышли на водителя эвакуатора, - говорит Баирма. – Оказывается, он не знал, что накануне вез угнанное авто. Да и адрес, куда доставил мою машину назвать сразу не смог. Говорит, мол в районе 17.00 привозил Филдер. С ним ехал мужчина, который «кружил» его по городу, указывая дорогу, куда везти автомобиль. Я его спрашиваю: «Может дворы, ворота, дома помните?». Он ответил, что оставил машину в районе улиц Калининградская, либо Устиновская. Мы поехали туда и в ограде одного частного дома увидели мою Тойоту. На поиски у нас ушли ровно сутки.

Теперь оставалось выяснить, кто живет в этом доме. С помощью полицейских нашли хозяйку, но и она оказалась не причастна к угону. Оказалось, женщина год назад сдала жилище в аренду какому-то парню. Нашли и его.

- Парня задержали, допросили и отпустили, - говорит Баирма. – На днях мы ездили к нему, ворота он нам не открыл, но через них сказал, что машину купил, и в день угона ее ему якобы доставили.

Фото: личный архив героини публикации.

К слову, машину Баирма себе все-таки вернула. Правда, ездить на ней сейчас не может, и не только потому что идет следствие. Похитители успели снять номер, магнитолу и даже разобрать днище японского авто.

- Угонщиков пока так и не задержали, - вздыхает Баирма. – Как идет расследование, мне не сообщают, экспертиза отпечатков пальцев еще не готова. Все что я хочу, чтобы преступники, которых так и не задержали, возместили мне ущерб, который составил 300 тысяч рублей, именно столько стоит машина.

Вопросов в этой истории пока много, хоть и закончилась она удачно. В полиции факт поступления заявления от Баирмы нам подтвердили, как и сумму ущерба. Добавив, что преступники пока действительно не задержаны.

- По факту угона возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - кратко прокомментировали «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – Машина найдена, следствие продолжается.

- Это же смешная статья, - возмущается Баирма. – Якобы, они не хотели угонять машину, а просто взяли покататься? Я считаю, что это был угон! Буду бороться до конца, если надо, дойду до прокуратуры.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий в этой истории.

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