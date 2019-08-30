Закопал на своем участке: иркутянин убил отца и две недели помогал полицейским его искать

О пропаже своего 60-летнего отца, 28-летний иркутянин сообщил полицейским 11 августа. Взволнованный мужчина рассказал, что уже несколько дней не видел отца и не может выйти с ним на связь. Больше двух недель сын помогал оперативникам в поисках и всячески содействовал, но как позже оказалось, он просто разыгрывал спектакль. Этим он пытался ввести сыщиков в заблуждение. Полицейские заметили некоторые нестыковки в его показаниях, и в итоге мужчина признался, что к таинственному исчезновению отца причастен он сам.

Сын рассказал, что еще 9 августа сильно поссорился с отцом на участке их строящегося дома по улице Падь Грязнуха. Во время скандала он схватил металлическую трубу и несколько раз ударил ей отца по голове. От полученных травм тот скончался на месте. Испугавшись, мужчина перенес тело пожилого человека на край участка и закопал, присыпав сверху строительным мусором. Позже он сам показал полицейским место, где лежит тело.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. – За это иркутянину грозит до 15 лет тюрьмы.

Дожидаться суда преступник будет в следственном изоляторе. Сейчас он уже заключен под стражу. Ну а следователи продолжают выяснять все подробности этой семейной трагедии.