Тест "КП": хорошо ли вы знаете культовый фильм "Любовь и голуби"

В 2019 году культовой советской картине «Любовь и голуби» исполняется 35 лет. Пьесу, по которой снимался фильм, написал драматург Владимир Гуркин. Это факт известный. А вот знали ли вы, что Вася и Надя Кузякины – это никакие не придуманные персонажи, а реальные люди, жившие по соседству с Гуркиным в шахтерском городке Черемхове, что в Иркутской области? И сам сюжет вполне жизненный, так и было на самом деле.

Все эти годы семья ни разу не общалась с прессой. Но в этом году младшая дочь Кузякиных, Ольга, согласилась на эксклюзивное интервью «Комсомолке»! Она рассказала о правде и вымысле в картине, а также о судьбе своих родных. Статью читайте в еженедельнике "КП" и на нашем сайте 4 сентября.

Ну а пока предлагаем вам ответить на 10 вопросов о фильме «Любовь и голуби», чтобы проверить, хорошо ли вы знаете фильм.