Героев фильма «Любовь и голуби» сценарист списал со своих соседей

«Людк, а Людк?», «Сучка ты крашена!», «Извините, что помешал вам деньги прятать» - крылатые фразы из фильма Владимира Меньшова знакомы каждому. Но принадлежат они не режиссеру картины «Любовь и голуби», а сценаристу Владимиру Гуркину (см. «Из досье «КП»). Историю супругов Кузякиных и их разлучницы Раисы Захаровны, закрутившей курортный роман на Черном море, он списал… со своих соседей. Надя и Вася Кузякины - реальные муж и жена из шахтерского городка Черемхово Иркутской области, где вырос Гуркин. Да, сценарист даже имена и фамилии своим героям не изменил! Все эти годы семья Кузякиных не общалась с прессой. И только в преддверии 35-летия фильма дочь Кузякиных Ольга Скрябикова дала интервью «Комсомолке».

Как семейная байка попала на экраны

Спектакль «Любовь и голуби» Владимир Меньшов увидел на сцене московского «Современника». Узнав, что автор пьесы - 31-летний актер и начинающий сценарист Омского театра Владимир Гуркин, Меньшов взял билет на самолет и улетел в Сибирь. Уговаривать Гуркина, конечно, долго не пришлось. И в сентябре 1984-го съемки были закончены.

- О том, что наши имена прогремели на всю страну, мы узнали от знакомых, - вспоминает Ольга Скрябикова. Она - младшая дочь Нади и Васи Кузякиных, как киношных, так и реальных. (Та самая Оля с косичками из фильма, что просила отца привезти ей с Черноморского побережья ракушки и веточку пальмы. Ольга сменила фамилию, когда вышла замуж. - Ред.) - Сюрприз был большой и, пожалуй, не совсем приятный, ведь нас никто не предупредил о такой огласке, - говорит Ольга. - Хотя в тот момент нам было вовсе не до кино. В 1984-м случилось страшное горе - мой брат Алексей (по фильму Ленька. - Ред.) разбился на мотоцикле. Поэтому фильм посмотрели уже намного позже. Со временем свыклись с тем, что на главных телеканалах страны постоянно показывают историю мамы и папы.

Как же Владимир Гуркин узнал о курортном романе главы семейства?

- Еще до моего рождения наша семья соседствовала в коммуналке с Гуркиными - Володей и его родителями. Это было в 60-х годах, в Черемхове, - говорит Ольга Скрябикова.- Володя дружил со старшими детьми нашей семьи. Когда я родилась, папе от работы выделили квартиру в добротном бревенчатом домике - похожем на тот, что в фильме. Даже стайки с голубями у нас во дворе стояли похожие. Мы переехали, но продолжали общаться с Гуркиными, ходили друг к другу в гости, летом устраивали вместе пикники на природе.

Про расставание и воссоединение Кузякиных Гуркин узнал в 1976 году, уже когда работал в Омском театре. Владимир приехал в гости к маме, и на кухне за чашкой чая она выложила сыну пикантную историю про курортный роман соседа Василия.

Что в комедии правда, а что вымысел?

- Сама история правдивая, но многих сцен, показанных в фильме, в реальности не было, - говорит дочь Кузякиных Ольга. - Отец добывал уголь в шахте (в фильме Василий трудится в леспромхозе. - Ред.), мама работала швеей. Папа часто, иногда по два раза в год, ездил на курорты. Ялта, Сочи, Евпатория. Ему выдавали путевки как участнику войны и ветерану труда лечить те самые «органы движения». Мама каждый раз заботливо собирала его в путешествие. И деньги в карман трусов зашивала - но в те времена все так делали! Сестра Людмила повязывала отцу галстук, а еще несколько уже завязанных укладывала с собой в чемодан. Папа писал нам письма, даже если уезжал всего лишь на месяц, присылал огромные посылки с фруктами. Кстати, Володя Гуркин и в самом деле слышал, как я однажды просила отца привезти мне ракушки с моря. Так эта деталь и попала в кино. А вот веточку пальмы не заказывала ни разу.

В очередной раз, отчалив на моря, Василий Кузякин отгулял отпуск и вернулся домой. Привез подарки семье, а вечером за самоваром травил байки. А через некоторое время к Кузякиным зачастил почтальон - Василию стали приходить письма из другого города.

- Отец говорил: «От нового приятеля», - вспоминает Ольга Скрябикова. - Однажды сестра вскрыла письмо, а оно от женского лица… Вот так правда о курортном романе и вскрылась. Мама попросила отца уйти из дома.

«Пассия отца к нам не приходила»

Появление в доме Надежды разлучницы Раисы Захаровны в исполнении Людмилы Гурченко, их диалог с фразочками «Эх, зараза!» и «Тьфу, деревня!», дракой и выдергиванием волос - от начала и до конца вымысел сценариста Гуркина.

- Курортная пассия отца в нашем доме никогда не появлялась, - говорит Ольга Скрябикова. - Мы эту женщину не видели ни разу и ничего о ней не знаем.

С кого же Гуркин списал образ эксцентричной Раисы Захаровны, увы, неизвестно - дочь сценариста Екатерина, которой «КП» задала этот вопрос, не знает, а сам Гуркин умер в 2010 году.

Расставание реальных Васи и Нади длилось два месяца.

- Для нас всех это было очень тяжелое время, - признается Ольга. - Мама сильно переживала разрыв, постоянно плакала. Отец обивал порог дома, вымаливал прощение со слезами на глазах. И она в итоге простила. Какникак дети, но главное - они любили друг друга.

Не выдержав жизни с героиней Гурченко, экранный Кузякин находит себе пристанище у реки - спит под деревянным навесом без стен.

- На самом деле отец ушел жить к своей матери, - говорит Ольга Скрябикова. - Да и на свидания наша мама к отцу на речку не бегала, такое поведение совсем не в ее характере.

Заканчивается картина счастливой новостью, что Надя станет мамой в четвертый раз. В реальности детей у Кузякиных еще до разлуки было четверо. Но одну из сестер, Тамару, из сценария почему-то вычеркнули.

Но в целом Ольга считает, что персонажи фильма «Любовь и голуби» очень похожи на реальных Кузякиных.

СРАВНИМ

Кто из персонажей похож на своих прототипов

Вася в кино и в реальности.

1. Василий Кузякин, папа

В фильме: артист Александр Михайлов

- Папа - добродушный, высокий, телосложением очень похож на героя фильма, - говорит Ольга. - И тоже малопьющий! Хотя сцена, где отец с дядей Митей наливает из бидона в кружку пива, появилась не случайно. Такие трехлитровые бидоны имелись в доме, папа иногда покупал себе пива впрок. И выражения «Ешкин кот», «Какого дядечку к нам замело», «В глаза не смотрит, наверное, двойку получил» в самом деле звучали в нашем доме.

Надя - киношная и настоящая.

2. Надежда Кузякина, мама

В фильме: актриса Нина Дорошина

- Мама была такая же артистичная, невысокая, симпатичная и мудрая женщина, - говорит Ольга. - Кстати, по паспорту мама была Анастасия, но ей свое имя не нравилось. Поэтому все ее звали Надей, Надеждой, а отец ласково Надюхой.

Мама красиво вышивала, вязала салфеточки, на кроватях у нас лежали белые покрывала с кружевами. Многие тогда носили туфельки с беленькими носочками, и мама тоже.

Людмила в кино и в жизни.

3. Людмила Кузякина, старшая дочь

В фильме: актриса Янина Лисовская

- У Люды были длинные, темно-русые волосы ниже талии, красивая фигура, удивительные зеленые глаза, черные, словно нарисованные, брови, - рассказывает Ольга. - На улице мужчины часто оборачивались ей вслед, и мне, еще маленькой девочке (у нас большая разница в возрасте), было приятно оглядываться и видеть восхищенные взгляды. Ей, к слову, фильм пришелся не по душе. Весь город потом судачил, что якобы Людмила развелась с мужем и прибежала обратно к родителям. А на самом деле это не так.

Ленька Кузякин.

4. Алексей Кузякин, сын

В фильме: актер Игорь Лях (В картине героя зовут Ленька)

- В фильме он рыжий, неказистый, а наш Алешка был видным парнем - зеленоглазый, чернобровый с густыми темнорусыми волосами, - говорит Ольга Скрябикова. - Многие девчонки влюблялись в него. Зато характер Гуркин списал хорошо - умный, смелый, жизнерадостный. В армии Алексей служил всего два месяца, поскольку в вузе окончил военную кафедру. Буквально за год до смерти Алексей Кузякин стал начальником смены на Черемховском угольном разрезе, куда его распределили после Иркутского политеха. Ему часто приходилось ездить между участками угольного разреза, и он купил себе мотоцикл «Ява». Как оказалось, неисправный... Алексей Кузякин разбился на мотоцикле в 23 года.

Оля - в жизни и в фильме.

5. Ольга Кузякина, младшая дочь

В фильме: актриса Лада Сизоненко

- В детстве я была точно такой же - и внешне, и по характеру, - уверяет Ольга Скрябикова. - Но образ киношной Оли списан не только с меня, но и со старшей сестры Тамары. Огорчилась ли она, узнав, что ее имя не упоминается в фильме? Думаю, нет. По крайней мере она никогда не говорила об этом.

КТО ЕЩЕ?

Дядя Митя и баба Шура

Колоритная парочка дядя Митя и баба Шура - тоже реальные персонажи. Это Дмитрий и Александра Витляевы, соседи Кузякиных, жившие в доме напротив. (К сожалению, их фото не сохранилось. - Ред.) Дядя Митя тоже увлекался голубями и запускал их вместе с Василием.

Незабываемого дядю Митю в картине сыграл блестящий Сергей Юрский. На момент выхода фильма ему было 48 лет.

Одна из самых ярких сцен фильма - дядя Митя разыгрывает перед Надей похороны своей жены, лишь бы только выпить лишнюю стопку самогонки. Надя в слезах наливает беленькой, чтобы помянуть добрую соседку, а та вдруг приходит - жива и невредима!

В роли бабы Шуры - 38-летняя актриса Наталья Тенякова, кстати, настоящая жена Сергея Юрского.

- Дядю Митю в шутку называли Дмитрий-хитрый, потому что он постоянно шутил и балагурил, - вспоминает Ольга. - Вполне возможно, что история с похоронами произошла на самом деле, хотя наверняка не знаю, я еще маленькой была, а сестры не подтверждают. А вот сцена, где Василий прячет бутылку алкоголя в умывальнике, на самом деле была в жизни дяди Мити. Но при этом пил он очень редко, совсем не так, как показано в кино. Баба Шура всегда ходила в таких же калошах и белых шерстяных носках, как в фильме, а из-под платка у нее выглядывали седые волосы, как в киноленте. В фильме супруги бездетные, а в жизни у них было трое сыновей. Все работали на шахте.

ЧТО БЫЛО ПОТОМ

Увы, Надежда не смогла пережить смерть сына

Трагедия с сыном сильно сказалась на здоровье матери. В 1991 году у Надежды случился инфаркт, она умерла в 61 год. Василий дожил до 80 лет, скончался в 2005 году.

У дочерей Кузякиных жизнь сложилась удачно. Все трое замужем, вырастили детей. Старшая, Людмила Рудых, работала врачом в Иркутске, вышла на пенсию. Тамара Вахрушева, которую вычеркнули из сценария, трудится на Вагоноремонтном заводе в Чите. Младшая, Ольга Скрябикова, давшая нам интервью, работает главным бухгалтером одной из крупных фирм Иркутска.

КСТАТИ

На пернатых тратил последние деньги

- Папа действительно обожал голубей, устроил голубятню на стайках возле нашего дома, - вспоминает Ольга. - Тогда это было модно. Птицы стоили дорого - по 25 рублей. Притом что зарплата в среднем была 80 - 100 рублей, а у шахтеров - примерно 300 - 400 рублей. Однажды отец купил очень красивого, мохноногого белого голубя на последние неразменные 25 рублей. Конечно, мама сильно рассердилась. Вот тогда и прозвучала ее знаменитая фразочка: «Сейчас я им всем бошки поотрубаю!» Мне, как и Оле в киноленте, очень нравилось играть с голубями. В фильме сцена, где Василий учит Надежду поить голубей изо рта. Этот трюк умел делать сам сценарист Владимир Гуркин. Еще в детстве его научил этому дядя, тоже державший птиц.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Фото: Черемховский драматический театр имени В.П. Гуркина.

Владимир ГУРКИН родился в 1951 году в Пермском крае в семье тракториста. Когда ему было семь лет, родители переехали в Черемхово. Окончил актерское отделение Иркутского театрального училища. Играл в Иркутском ТЮЗе, в Омском драмтеатре. После того как вышла пьеса, а затем и фильм «Любовь и голуби», переехал в Москву и устроился драматургом в театр «Современник». С 1993 года трудился во МХАТе им. Чехова. Умер в 2010 году после долгой болезни в Черемхове, куда приехал попрощаться с матерью.

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