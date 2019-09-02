Дворняга спасла ребенка от нападения алабая под Иркутском, а сама погибла

О том, как его 13-летнего сына едва не искусал алабай в мессенджерах и соцсетях рассказал житель поселка Большой Луг. Как и почему среднеазиатская овчарка, как еще называют алабая, напала на ребенка, мужчина распространяться не стал, зато написал, кто спас мальчика от разъяренного пса. Судя по рассказу, в выходной день его сын гулял по улице со своей собакой Стеллой. Неожиданно со двора выбежал алабай и напал на них. Удар на себя приняла Стелла. Между дворнягой и разъяренным псом завязалась драка. Перепуганный мальчишка успел убежать и не пострадал. Ребенка Стелла спасла, а вот себя защитить не смогла.

Фото: "Инцидент Иркутск"

- Стелла скончалась через несколько часов после драки, - пишет автор поста. - Предположительно алабай переломал ей хребет. У нашей Стеллы же осталось трое щенков.

После этого, мужзчина обратился к хозяевам всех алабаев.

- И вы будете говорить что ваши собаки не опасны? – спрашивает он. - Держите их взаперти.

Возмущены этим случаем и пользователи соцсетей. Большинство также обратилось к хозяину алабая с вопросом, почему его пес разгуливал по улицам без намордника, подчеркивая, что алабаи опасны и могут легко перепрыгнуть даже двухметровый забор и разобраться с любой собакой. Ну а чтобы не забыть поступок Стеллы, которая спасла жизнь ребенку, некоторые подписчики предлагают поставить ей памятник.

Владелец Стеллы комментировать ситуацию отказался, сообщив лишь что сын, узнав, что любимая собака погибла, долго плакал. А вот обращаться в полицию, судя по всему, мужчина не стал. Как прокомментировали «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, заявление по этому инциденту не поступало.

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