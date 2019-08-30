Легендарному «Братскгэсстрою» 65 лет

В 1954 году Постановлением Совета министров СССР и ЦК КПСС от 23 сентября было создано специальное управление по строительству Братской ГЭС на реке Ангаре - «Нижнеангарагэсстрой», впоследствии «Братскгэсстрой». Начальником управления назначили Ивана Наймушина, главным инженером – Арона Гиндина. Как только появилась информация о стройке, тысячи людей со всех концов страны выразили желание ехать в Сибирь. В декабре 1954-го у Ангары, на ровной площадке вдоль ее левого берега, близ деревни Падун появились первые 20-местные временные палатки. По цвету их брезента городок назвали Зеленым. Его улицы протянулись на 2 - 3 километра до самых скал мыса Пурсей.

В 1955 году открылась ледовая дорога по Ангаре Братск - Падун. Строительство ЛЭП Иркутск - Братск объявили областной ударной комсомольской стройкой. А 12 декабря Братску присвоили статус города. К тому времени уже открылись три школы, амбулатория, детские сады, хлебопекарни, бани, другие социальные и промышленные объекты.

В 1956-м был утвержден проект строительства Братской ГЭС. Сданы 23 брусчатых дома на правом берегу. Закончено строительство больницы, открыт первый книжный магазин. В Зеленом городке пущен первый бетонный завод. Открылся клуб «Гидростроитель». Тогда же было принято постановление о создании в Братске единой базы стройиндустрии из 30 заводов и других предприятий, обслуживающих стройку. Поставлены под напряжение первые десятки километров ЛЭП.

В 1957 году, 30 марта, завершено первое перекрытие Ангары. В этом же году ЛЭП Иркутск - Братск вступила в строй. Линия в 650 километров по сложному рельефу с непроходимой тайгой, болотами по нормам должна была строиться более четырех лет, но мужественные строители, комсомольцы-энтузиасты, самоотверженным трудом почти вдвое сократили плановые сроки и сдали объект за два с половиной года. Эта ЛЭП стала первой в Сибири с напряжением 220 кВ. Благодаря героическому подвигу строителей она навсегда вошла в историю «Братскгэсстроя» как трасса мужества.

В августе 1958 года на строительство Братской ГЭС всем классом приехали выпускники Черемшанской школы Татарской АССР вместе со своим классным руководителем Ефимом Клебановым. 26 юношей и девушек совсем в юном возрасте стали участниками грандиозной стройки. Вскоре к ним присоединились еще восемь учащихся этой школы. Приезд ребят совпал с введением в действие первого учебного комбината, так что все получили рабочие специальности. Трое из одноклассников до сих пор живут в Братске.

А в 1959-м начался штурм Ангары: 19 июня за 19 часов беспрерывной работы было остановлено стремительное течение реки. Точный инженерный расчет гидротехников, ударная работа водительских бригад, крановщиков и управленческого звена вывели Братскую ГЭС на новый этап строительства.