2019-08-31T13:57:48+03:00
Спорт

"Как удалось? Я много тренируюсь!". Силач сдвинул с места 13-тонный вертолет

Максим Бухольцев из Улан-Удэ рассчитывает попасть в книгу рекордов России и мира [видео]
Анна РАССКАЗОВА
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В Улан-Удэ силач сдвинул 13-тонный вертолет. Фото: из личного архива Максима БухольцеваВ Улан-Удэ силач сдвинул 13-тонный вертолет. Фото: из личного архива Максима Бухольцева
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Тысячи жителей Улан-Удэ пришли сегодня, 31 августа, на площадь возле авиазавода Улан-Удэ. Здесь праздновали 80-летний юбилей предприятия. Однако больше всего зрителей привлек рекорд, который решил поставить житель Улан-Удэ, пауэрлифтер Максим Бухольцев. Силач на глазах у публики сдвинул 13-тонный вертолет! Ролик уже разлетелся по интернету.

- У него получилось! Ура! – кричат зрители и начинают громко аплодировать.

Как ему это удалось? Первый вопрос, который возникает при просмотре этих кадров.

- Я много тренируюсь, - заявил Максим Бухольцев «Комсомольской правде» в Иркутске. – Два последних месяца активно тренировался в тренажерке, скинул десять килограммов веса.

То, что мужчина увлечен активным образом жизни, говорит и его статус в соцсетях: «Я люблю спорт и не представляю свою жизнь без него. Это мой наркотик, от зависимости к которому я не хочу лечиться...».

К слову, сам атлет весит 77 килограмм. Значит, ему удалось протащить вес с 168 раз больше собственного. Теперь Максим рассчитывает попасть в книгу рекордов России и мира.

Кстати, в октябре 2017-го Максим уже протащил 20-тонный трамвай – тогда этот подвиг он посвятил своей девушке, на которой вскоре женился.

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Похоже, совсем скоро в Книге рекордов России скоро целую страницу займет силач из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев. Его и так уже считают едва ли не самым спортивным человеком в Бурятии. (подробности)

В Улан-Удэ сил сдвинул 13-тонный вертолет. Видео: Максим Бухольцев.Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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