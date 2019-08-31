"Как удалось? Я много тренируюсь!". Силач сдвинул с места 13-тонный вертолет

Тысячи жителей Улан-Удэ пришли сегодня, 31 августа, на площадь возле авиазавода Улан-Удэ. Здесь праздновали 80-летний юбилей предприятия. Однако больше всего зрителей привлек рекорд, который решил поставить житель Улан-Удэ, пауэрлифтер Максим Бухольцев. Силач на глазах у публики сдвинул 13-тонный вертолет! Ролик уже разлетелся по интернету.

- У него получилось! Ура! – кричат зрители и начинают громко аплодировать.

Как ему это удалось? Первый вопрос, который возникает при просмотре этих кадров.

- Я много тренируюсь, - заявил Максим Бухольцев «Комсомольской правде» в Иркутске. – Два последних месяца активно тренировался в тренажерке, скинул десять килограммов веса.

То, что мужчина увлечен активным образом жизни, говорит и его статус в соцсетях: «Я люблю спорт и не представляю свою жизнь без него. Это мой наркотик, от зависимости к которому я не хочу лечиться...».

К слову, сам атлет весит 77 килограмм. Значит, ему удалось протащить вес с 168 раз больше собственного. Теперь Максим рассчитывает попасть в книгу рекордов России и мира.

Кстати, в октябре 2017-го Максим уже протащил 20-тонный трамвай – тогда этот подвиг он посвятил своей девушке, на которой вскоре женился.

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