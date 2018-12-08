Поднимает 120-килограммовую штангу одной левой: Силач из Улан-Удэ во второй раз попал в Книгу рекордов России

Похоже, совсем скоро в Книге рекордов России скоро целую страницу займет силач из Улан-Удэ Рафаэль Кулиев. Его и так уже считают едва ли не самым спортивным человеком в Бурятии. Но 25-летнему тренеру по скивкроссу (комплекс разнообразных тренировок на каждый день, включающий в себя упражнения сразу из нескольких видов спорта) этого мало. Такое звание надо постоянно подтверждать – подумал парень и решил бить один рекорд за другим. В ноябре «Комсомольская правда» в Иркутске писала, как сибирский богатырь вошел в ряды лучших атлетов страны, 16 раз подтянувшись на турнике на двух пальцах, а теперь он решил взять снаряд потяжелее. Рафаэль сделал становую тягу штангой в 120-килограммов одной левой рукой. Проще говоря, из полусогнутого положения, потянул гриф с блинами к поясу.

- Для рекорда нужно было сделать один раз, но я выполнил семь повторений, сам не знаю зачем, - улыбается Рафаэль Кулиев. – Вообще сначала я навесил на штангу 140 кг. Также записал видео и отправил в Книгу рекордов. Но мне ответили, мол, неправильная техника, не подходит по регламенту. Понял, что переборщил с весом и решил поднять 120 кг. Вот здесь уже получилось все четко и гладко. Скоро обещали прислать уже второй сертификат.

Рафаэль один из самых сильных людей Бурятии. Фото: личный архив Рафаэля Кулиева.

Знает Раф, с каким упражнением войти в Книгу рекордов России и в третий раз. Сибиряк вновь планирует подтягиваться на двух пальцах. Но только теперь он усложнит себе задачу. Повесит на пояс утяжелитель, который беспощадно будет тянуть его вниз. Это блин весом в 50-55 кг.

- С 30-килограммовым блинчиком я подтягивался легко, - говорит Рафаэль. – А вот с полтинником еще не пробовал. Думаю, один раз точно получится. И этого будет вполне достаточно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На зависть боксерам: сибиряк попал в Книгу рекордов России, прыгая на скакалке (Подробности)