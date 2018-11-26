На зависть боксерам: сибиряк попал в Книгу рекордов России, прыгая на скакалке

Похоже, что в Улан-Удэ живут самые крепкие и спортивные парни, которые готовы бить один рекорд за другим. Совсем недавно страну потряс 25-летний Рафаэль Кулиев. Тренер по скивкроссу (комплекс разнообразных тренировок на каждый день, включающий в себя упражнения сразу из нескольких видов спорта) благодаря 16 подтягиваниям на двух пальцах сначала попал в Книгу рекордов России и замахнулся на Книгу Гиннеса, а теперь его примеру решил проследовать коллега по цеху, 20-летний Виталий Савчук. Этот молодой силач также занимается скивкроссом 5 лет и тоже умеет отлично подтягивается, но испытать он себя решил в другом упражнении – прыжках на скакалке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/679438" frameborder="0"></iframe> Сибиряк попал в Книгу Рекордов России, прыгая на скакалке.

- Сначала я снял на видео, как выполнил более 120 двойных прыжков за минуту, - рассказывает «Комсомольской правде» в Иркутске Виталий Савчук. – Двойных – это когда за один прыжок скакалка делает сразу два оборота. Но мне их не засчитали, так как я прыгал с небольшими остановками, а надо это делать, не прерываясь ни на секунду. Пришлось переписывать еще два раза. В итоге без остановок за минуту я сделал 104 прыжка. Этого оказалось достаточно для рекорда.

Теперь молодому сибиряку может позавидовать любой чемпион мира по боксу. Ведь прыжки на скакалке в этом виде спорта одно из самых важных упражнений. Что говорить, все именитые боксеры начинают свою тренировку именно с этого снаряда, вместо разминки. Но вот все ли смогут повторить результат Виталия, вопрос. И еще, те кто думают, что прыжки на скакалке скучное и неэффективное упражнение, сильно ошибаются.

- Это же отличное кардио, - восклицает Виталий Савчук. – 10 минут прыжков заменяют 15-20 минут бега. Скакалка сжигает по 700-800 калорий в час. Так что советую ее не только тем, кто хочет повысить выносливость, но и тем, кто стремится к снижению веса.

Виталий не только прыгает на скакалке, но и активно тягает железо. Фото: личный архив Виталия Савчука.

Если вы захотите повторить рекорд Виталия, то будьте готовы к многочисленным синякам на руках и ногах, которые будут появляться после каждой тренировки. Тренеры по скивкроссу советуют сначала научиться с легкостью выполнять прыжки с одним оборотом. А затем навык придет сам. Тому же Виталию пришлось тренировать упражнение до автоматизма долгие полгода.

- Сначала стало получаться 50 раз, затем дошло до 100, но такого, чтобы я прыгал по два, три часа за один раз, не было, - говорит Виталий Савчук. – Старался тренировать все. И подтягиваться и отжиматься на брусьях

Придумал Виталий упражнение и для своего следующего рекорда. Парень хочет более 20 секунд провисеть на турнике на одной руке, держа во второй 70-килограммовый блин, который будет тянуть его вниз. Признается, с таким весом пока, получается провисеть 5-7 секунд.

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