2019-09-01T03:55:40+03:00
Спорт

Алиса Лю - первая, Анастасия Тараканова - третья на этапе гран-при среди юниоров по фигурному катанию

Но Анастасия Тараканова поднялась на пьедестал, значит, имеет шансы попасть в финал гран-при
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Алиса Лю - первая, Анастасия Тараканова - третья на этапе гран-при среди юниоров по фигурному катанию.Алиса Лю - первая, Анастасия Тараканова - третья на этапе гран-при среди юниоров по фигурному катанию.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Алиса Лю после своего выступления в произвольной программе на 2 этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию уже стала национальной героиней Америки. А почему и нет? В США умеют громко праздновать победы и чтить своих чемпионов. А Алиса Лю, которой 8 августа исполнилось 14 лет - новая звездочка в фигурном катании и надежда своей страны. Это точно. В ее произвольной было все, чего так хотела публика. И это, в том числе, аксель в три с половиной оборота, и четверной. В Америке больше не ругают Этери Тутберидзе, в Америке идут за ней следом.

К слову, Лю еще в январе легко обыграла саму Бреди Теннел и стала чемпионкой Америки. Теперь Алисе предстоит наверняка выступать в юношеском Гран-при, пройдя еще один тур. Наша Настя Тараканова, которая собралась перед произвольной и блестяще ее откатала, заняла третье место. Это отличный результат - удалось отодвинуть на четвертое место одну из великолепно подготовленных корейских спортсменок - Со Ен Чин.

Спортсменка из Южной Кореи Ен Чон Пак.

Спортсменка из Южной Кореи Ен Чон Пак.

Но ее подруга по команде, после произвольной шедшая третьей, что называется "подхватила падающее знамя". И, великолепно откатав свою произвольную, Ен Чон Пак, с учетом запаса в 6 баллов, который у нее был после короткой программы ( нельзя недооценивать разрывы в баллах !) взяла серебро.

Анастасия Тараканова.

Анастасия Тараканова.

Однако бронза нашей Насти дорогого стоит и ее уже поздравляют болельщики в Инстаграм. Борьба была тяжелой. И в этой борьбе Настя была одна. Вторую нашу участницу, титулованную Ксению Синицыну и тренера "Снежных барсов" Светлану Панову просто не пустили в США во время посадки в самолет. Теперь Ксения выступит на этапе в Челябинске.

Алиса Лю.

Алиса Лю.

Девичий финал гран-при ожидается очень интересным и драматичным. Кроме наших девчонок, туда попадет и Алиса Лю, и наверняка японка Рика Кихира. И, вполне вероятно, кореянка Ен Чон Пак, обидчица нашей Анастасии Таракановой. Чтобы Анастасии туда пробиться, на втором своем этапе в Загребе в конце сентября ей непременно надо стать первой или второй. Мы болеем за тебя, Настя! .

ИСТОЧНИК KP.RU

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