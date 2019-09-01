Алиса Лю - первая, Анастасия Тараканова - третья на этапе гран-при среди юниоров по фигурному катанию

Алиса Лю после своего выступления в произвольной программе на 2 этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию уже стала национальной героиней Америки. А почему и нет? В США умеют громко праздновать победы и чтить своих чемпионов. А Алиса Лю, которой 8 августа исполнилось 14 лет - новая звездочка в фигурном катании и надежда своей страны. Это точно. В ее произвольной было все, чего так хотела публика. И это, в том числе, аксель в три с половиной оборота, и четверной. В Америке больше не ругают Этери Тутберидзе, в Америке идут за ней следом.

К слову, Лю еще в январе легко обыграла саму Бреди Теннел и стала чемпионкой Америки. Теперь Алисе предстоит наверняка выступать в юношеском Гран-при, пройдя еще один тур. Наша Настя Тараканова, которая собралась перед произвольной и блестяще ее откатала, заняла третье место. Это отличный результат - удалось отодвинуть на четвертое место одну из великолепно подготовленных корейских спортсменок - Со Ен Чин.

Спортсменка из Южной Кореи Ен Чон Пак.

Но ее подруга по команде, после произвольной шедшая третьей, что называется "подхватила падающее знамя". И, великолепно откатав свою произвольную, Ен Чон Пак, с учетом запаса в 6 баллов, который у нее был после короткой программы ( нельзя недооценивать разрывы в баллах !) взяла серебро.

Анастасия Тараканова.

Однако бронза нашей Насти дорогого стоит и ее уже поздравляют болельщики в Инстаграм. Борьба была тяжелой. И в этой борьбе Настя была одна. Вторую нашу участницу, титулованную Ксению Синицыну и тренера "Снежных барсов" Светлану Панову просто не пустили в США во время посадки в самолет. Теперь Ксения выступит на этапе в Челябинске.

Алиса Лю.

Девичий финал гран-при ожидается очень интересным и драматичным. Кроме наших девчонок, туда попадет и Алиса Лю, и наверняка японка Рика Кихира. И, вполне вероятно, кореянка Ен Чон Пак, обидчица нашей Анастасии Таракановой. Чтобы Анастасии туда пробиться, на втором своем этапе в Загребе в конце сентября ей непременно надо стать первой или второй. Мы болеем за тебя, Настя! .