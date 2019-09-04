2019-09-04T08:36:09+03:00
Общество

На первый-второй рассчитайсь: иркутянки попали в рейтинг с самым маленьким размером груди

Чаще всего, жительницы Иркутска покупают бюстгальтеры с 1-м размером [карта]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На первый-второй рассчитайсь: иркутянки попали в рейтинг с самым маленьким размером грудиНа первый-второй рассчитайсь: иркутянки попали в рейтинг с самым маленьким размером грудиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Проведено исследование, которое, наверняка ждали все российские мужчины. Портал бесплатных объявлений Avito вспомнил про 105-летие со дня изобретения бюстгальтера и решил выяснить, какой размер груди является самым распространенным среди российских женщин. Согласитесь, мужики, ну кто из нас не хочет знать, в каких городах живут обладательницы самых роскошных бюстов.

Сразу скажем, что, судя по результатам этого исследования, шансов встретить на улицах Иркутска сибирскую Памелу Андерсон или Анну Семенович не так-то много. Наш город, наряду с Екатеринбургом возглавил рейтинг, где женщины чаще всего приобретают себе бюстгальтеры первого (А) размера груди. Конечно, многие иркутянки возмутятся таким рейтингом, ведь верить в его полную объективность вряд-ли можно. Поэтому, мы решили обзвонить три самых популярных иркутских магазина женского белья с одним вопросом: «А какого размера бюстгальтеры покупают у вас?».

- Да, наверное, этот рейтинг не врет, - отвечают нам в первом салоне. – Первый размер у нас берут чаще, это правда.

Во втором салоне итогам исследования слегка удивились. Менеджер, сразу отрезала, что у них в магазине самый популярный 2-й (В) размер и добавила, что после него чаще берут 4-ку. Но ее чаще спрашивают женщины постарше. Ну и наконец, в третьем салоне чашу весов склонили на сторону составителей рейтинга. Там не раздумывая, сказали, что единичка у них самая раскупаемая.

Расстраиваться от этого или нет, дело каждого мужчины, но если же при знакомстве с дамой, ваш взгляд сразу падает на ее грудь, итоги исследования говорят, что на поиски пышногрудой спутницы лучше отправиться в города-миллионики. Например, в Москву, Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, или Новосибирск. Там размеров XXL пруд пруди. Можно махнуть и на юга – в Краснодар, или на Урал - в Челябинск, где ходят дамы с 3-м размером.

Ну а самый распространенный размер бюстгальтера в России оказался второй (B). Чаще всего его на Avito заказывали представительницы прекрасного пола из Тольятти, Омска, Самары, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Барнаула и Красноярска.

Известны и цены. На бюстгальтер россиянки тратят в среднем 1100 рублей. Самое дорогое белье в Ростове-на-Дону - примерно 1900 рублей.

Второй размер груди является самым распространенным среди россиянок Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Второй размер груди является самым распространенным среди россиянокФото: Наиль ВАЛИУЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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