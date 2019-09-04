Экс-полицейских из Бурятии осудили за жестокие пытки

Еще недавно трое полицейских из Закаменского района Бурятии ловили преступников, раскрывали уголовные дела, а теперь сами оказались на скамье подсудимых. Поставлена точка в громком деле о пытках в одном из отделений полиции Закаменска, в которых замешаны бывший начальник отделения уголовного розыска и двое оперуполномоченных.

Началась эта скандальная история в сентябре 2016 года, когда полицейским поступило сообщение о краже крупной партии кедрового ореха со склада местного предпринимателя. Допросив сторожа, оперативники выяснили, что к краже могут быть причастны двое местных жителей. В тот же день полицейские задержали их и привезли в отдел, где по версии следствия начали выбивать у них признательные показания, мягко говоря, незаконными методами. А если точнее, то с помощью электрошокера и наручников. Но, как удалось выяснить правозащитной организации «Зона права», полицейские этим не ограничились. По словам следователей и правозащитников, задержанных подбрасывали к потолку, после чего те падали на пол, получая травмы. Кроме этого, подозреваемым надевали на голову пакет, распыляли баллончик и водили ершиком для чистки туалета по лицу.

- На следующий день один из задержанных мужчин почувствовал себя плохо и обратился в больницу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Затем, заявления в полицию написали и двое других пострадавших.

Всю троицу вскоре задержали. Им предъявили обвинение и признали виновными по статье «Превышение должностных полномочий». В мае 2018 года Закаменский суд назначил экс-полицейским реальные сроки наказания. Однако Верховный суд Бурятии отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. На днях состоялся новый приговор.

- Начальник отдела уголовного розыска получил 4 года лишения свободы условно, - продолжают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Одного из оперуполномоченных приговорили к 4 годам 6 месяцам условно, второго к 4 годам 4 месяцам условно.

Добавим, что всем троим полицейским, которые собираются обжаловать и этот приговор, запретили работать правоохранительных органах на срок от 2 до 2,5 лет.

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