BMW за 1 миллион рублей выиграл в соцсетях житель Улан-Удэ

Жителя Улан-Удэ Михаила Михайлова не иначе как счастливчиком не назовешь. Ведь теперь он будет разъезжать по родному городу на крутой черной BMW М5, на которую не потратил ни копейки. Немецкий автомобиль сибиряк выиграл в соцсетях, в конкурсе известного ютуб-блогера Жекича Дубровского, который в середине августа решил разыграть BMW М5 в кузове Е60 среди своих подписчиков. С ними же, блогер и советовался, какой автомобиль он будет разыгрывать. Условие было лишь одно: стоимость машины не должна была превышать более 1 миллиона рублей. Ну а чтобы принять участие в конкурсе подписчикам Жекича нужно было всего лишь перейти по ссылке и подписаться на спонсоров.

- Я люблю делать людям подарки, и хочу дать шанс каждому моему подписчику выиграть эту машину, - рассказывал Жекич Дубровский перед началом конкурса в своем выпуске.

zheki444 Житель Улан-Удэ выиграл BMW от популярного блогера Жекича Дубровского

Кстати, Жекич, который как раз снимает ролики про автомобили и автотюнинг, во время розыгрыша сам успел испытать купленную на свои деньги BMW и даже подрифтовать на ней. Всего, заполучить крутую тачку от интернет-звезды пожелали более 80 тысяч человек, а приз достался именно жителю Улан-Удэ. Итоги конкурса Жекич Дубровский подвел в прямом эфире на своей странице.

- Ребята, эта машина уезжает в Бурятию, - подводит итоги блогер на очередном видео. – Я сначала подумал, что выиграл парень из Читы, но нет, он из Улан-Удэ.

Новый обладатель авто, счастливчик Михаил до сих пор не может отойти от шока и признался, что такие эмоции, которые он испытал, бывают раз в жизни. Кстати, скоро он уже отправится за своей новой машиной.

- 7 сентября вылетаю за ней в Москву, - ответил «КП-Иркутск» Михаил.

Добавим, что на канале Жекича Дубровского сейчас более 1,8 миллиона подписчиков, в инстаграме за ним следят 578 тысяч человек.