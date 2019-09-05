«Байкал-Энергия» на Кубке мира 2019 в Швеции: расписание матчей турнира

Перед началом нового сезона в чемпионате России иркутская «Байкал-Энергия» вновь скрестит клюшки с лучшими командами Швеции, России, Финляндии и Норвегии. Да, в октябре, наша дружина уже в юбилейный – 10-й раз в своей истории сыграет на самом престижном клубном турнире Кубке мира, который с 10 по 13 октября пройдет на льду «Йоранссон-Арены» в шведском Сандвикене.

Кстати, уже определились соперники иркутян. На групповом этапе наша команда сыграет со шведскими клубами «Вилла» и «Ветланда», а также с одним из своих принципиальных соперников по российской Суперлиги архангельским «Водником».

- В этом году Кубок мира будет разыгран по новой схеме, - сообщили в пресс-службе «Байкал-Энергии». – Организаторы увеличили количество команд-участниц до 20 и разработали новую схему проведения матчей плей-офф, при которой не будет заведомо проходных матчей и теперь каждый забитый или пропущенный мяч может иметь огромное значение.

Итак, игры Кубка мира 2019 будут проводиться в два тайма по 30 минут с 15-минутным перерывом. В отличие от прошлых лет, за победу теперь будут начислять по 3 очка, за ничью — 1 очко. Это означает, что в случае ничейных исходов послематчевая серия 12-метровых проводиться не будет. Впрочем, при одном исключении: если в случае ничьи у обеих команд в заключительном туре группового этапа становится одинаковое количество очков. Из группы в четвертьфинал выходят пять клуба, занявших первое место, и три вторых команды с лучшими показателями.

Что касается финала, то если в основное время команды не выявят победителя, судьи назначат дополнительное время до «золотого гола», а если соперники не смогут забить и в овертайме, то неизбежна серия 12-метровых ударов.

КОНКРЕТНО

Календарь игр «Байкал-Энергии» на групповом этапе Кубка мира 2019

9 октября: «Байкал-Энергия» - «Водник»

10 октября: «Байкал-Энергия» - «Вилла»

11 октября: «Байкал-Энергия» - «Ветланда»

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