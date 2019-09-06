2019-09-06T16:14:12+03:00
Дом. Семья

Потап и Настя ушли на свободу: медвежат-сирот из иркутского питомника выпустили в тайгу

Медвежат Потапа и Настю полтора года назад подобрали у трассы [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Потап и Настя ушли на свободу: медвежат-сирот из иркутского питомника выпустили в тайгу. Фото: питомник "К-9".Потап и Настя ушли на свободу: медвежат-сирот из иркутского питомника выпустили в тайгу. Фото: питомник "К-9".
Изменить размер текста:

Потап и Настя отправились жить в тайгу. Нет, речь не о знаменитом музыкальном дуэте, а о их иркутских тезках – медвежатах из питомника К-9. Историю этих сирот активно обсуждали полтора года назад, когда трехмесячных братика и сестренку привезли в иркутский питомник с севера Приангарья. Тогда совсем еще маленькие мишки, мать которых, скорее всего, убили охотники, вышли из леса к людям в районе Новой Игирмы. Сиротки стали попрошайничать пищу у проезжающих мимо автомобилистов и дальнобойщиков. Спустя некоторое время, неравнодушные местные жители, наконец, вызвали специалистов, и те доставили косолапых в К-9.

Медвежат Потапа и Настю из иркутского питомника выпускают на свободу в тайгу.Видео: питомник "К-9"

- К нам они приехали совсем истощенные, - рассказывает «КП-Иркутск» директор питомника К-9 Вячеслав Славин. – В таком состоянии в тайге они бы точно не выжили. Поэтому, мы оставили их у себя, чтобы медвежата набрали нужный вес. И вот, когда они подросли, окрепли, мы решили выпустить их в естественную среду обитания.

Медвежат-сирот подобрали полтора года назад голодными и отвезли в питомник. За это время они набрали вес и окрепли. Фото: питомник "К-9".

Медвежат-сирот подобрали полтора года назад голодными и отвезли в питомник. За это время они набрали вес и окрепли. Фото: питомник "К-9".

Место специалисты выбирали заранее. Отвезли Потапа и Настю в одно из самых красивых мест в заповеднике Слюдянского района, подальше от населенных пунктов, где голодать они уже точно не будут. Там есть вся необходимая мишкам кормовая база: ягода, грибы, корни. Ну а перед погрузкой в клетку, и отправкой домой, будущие хозяева тайги, на прощание полакомились конфетами из рук сотрудников питомника.

Перед возвращением в тайгу - лакомства от сотрудников питомника. Фото: питомник "К-9".

Перед возвращением в тайгу - лакомства от сотрудников питомника. Фото: питомник "К-9".

Фото: питомник "К-9".

Фото: питомник "К-9".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасти кролика Веню: иркутянка разнесла всю ванную, вытаскивая из-за стены зверька (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Три трамвая столкнулись на улице Писарева в Иркутске
«Байкал-Энергия» крупно проиграла «СКА-Нефтянику» в матче Кубка Губернатора Хабаровского края
Поражение и дно турнирной таблицы: футболисты иркутского «Зенита» проиграли «Чите»
Ищут два дня: 11-классница пропала без вести в Иркутске
Чемпионат мира по бенди 2020 в Иркутске: на крыше Ледового дворца «Байкал» установили все арки
Задержали экс-директора фирмы, не достроившей 16-этажный дом по улице Радищева в Иркутске
Сибирячка из мести обвинила бывшую подругу в краже ноутбука и телефона
В Иркутске задержан преступник, который едва не зарезал 16-летнего парня при ограблении
До конца года в Иркутскую область поступит 19 школьных автобусов
Более двухсот семей, оставшихся без жилья из-за наводнения в Иркутской области, получили новые квартиры
35-летний ремонтник украл у клиентки драгоценности и поджег ее дом, чтобы замести следы
Ангарчанин пошел в лес искать заблудившуюся тещу и сам пропал
Инсталеди из Ангарска обманули в интернете с покупкой волос для наращивания
Сергей Сокол проверил в Черемхово ход строительства микрорайона для пострадавших от наводнения