Потап и Настя ушли на свободу: медвежат-сирот из иркутского питомника выпустили в тайгу

Потап и Настя отправились жить в тайгу. Нет, речь не о знаменитом музыкальном дуэте, а о их иркутских тезках – медвежатах из питомника К-9. Историю этих сирот активно обсуждали полтора года назад, когда трехмесячных братика и сестренку привезли в иркутский питомник с севера Приангарья. Тогда совсем еще маленькие мишки, мать которых, скорее всего, убили охотники, вышли из леса к людям в районе Новой Игирмы. Сиротки стали попрошайничать пищу у проезжающих мимо автомобилистов и дальнобойщиков. Спустя некоторое время, неравнодушные местные жители, наконец, вызвали специалистов, и те доставили косолапых в К-9.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/730520" frameborder="0"></iframe> Медвежат Потапа и Настю из иркутского питомника выпускают на свободу в тайгу.Видео: питомник "К-9"

- К нам они приехали совсем истощенные, - рассказывает «КП-Иркутск» директор питомника К-9 Вячеслав Славин. – В таком состоянии в тайге они бы точно не выжили. Поэтому, мы оставили их у себя, чтобы медвежата набрали нужный вес. И вот, когда они подросли, окрепли, мы решили выпустить их в естественную среду обитания.

Медвежат-сирот подобрали полтора года назад голодными и отвезли в питомник. За это время они набрали вес и окрепли. Фото: питомник "К-9".

Место специалисты выбирали заранее. Отвезли Потапа и Настю в одно из самых красивых мест в заповеднике Слюдянского района, подальше от населенных пунктов, где голодать они уже точно не будут. Там есть вся необходимая мишкам кормовая база: ягода, грибы, корни. Ну а перед погрузкой в клетку, и отправкой домой, будущие хозяева тайги, на прощание полакомились конфетами из рук сотрудников питомника.

Перед возвращением в тайгу - лакомства от сотрудников питомника. Фото: питомник "К-9".

Фото: питомник "К-9".

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