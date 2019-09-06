Выборы в Иркутске 2019: кандидаты, как пройдет голосование в Думу Иркутска

Седьмого сентября, в субботу - день тишины. Любые виды агитации за кандидатов запрещены. Сегодня, 6 сентября, было последним днем, когда зарегистрированные на выборы 2019 в Иркутске в качестве кандидатов в депутаты по 35 округам города и оставшиеся в предвыборной гонке могли агитировать.

В день тишины иркутянам надо собраться с мыслями и решить - за кого голосовать на выборах в Думу Иркутска 8 сентября. К слову, список кандидатов в депутаты значительно поредел. Если после регистрации избирком сообщал, что допущены к выборам 255 человек ( из них 72 самовыдвиженца), то за месяц многие снялись с гонки. Всего же о своем желании бороться за кресло народного избранника заявляли 393 претендента, 188 из которых – самовыдвиженцы.

В начале августа были Зарегистрированы все кандидаты, выдвинутые «Справедливой Россией» (32 человека), ЛДПР и «Гражданской Платформой» (по 33 человека), КПРФ и «Единой Россией» (по 35 человек). Также статус зарегистрированных кандидатов получили 15 человек из 18, которых выдвинула Коммунистическая Партия Социальной Справедливости. Казачья партия Российской Федерации выдвигала восемь кандидатов, «Патриоты России» – шесть, Партия Роста и Партия народной свободы – по два, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – одного. Никто из представителей данных партий регистрацию не прошел. Список на выборы 2019 в Иркутске поредел в основном за счет уменьшения числа самовыдвиженцев. Сведения о кандидатах можно посмотреть на сайте облизбиркома.

В помещениях для голосования всех 35 УИК в Иркутске будет идти видеонаблюдение. Следить за ходом голосования на этих участках можно будет на сайте nashvybor2019.ru.

На выборах в думу Иркутска будут применяться 135 комплексов обработки избирательных бюллетеней.

Одномандатный избирательный округ №1

Абатурова Елена Игоревна самовыдвижение

Карымова Румина Михайловна Справедливая Россия

Киреев Василий Владимирович ЛДПР

Кузнецова Светлана Павловна Единая Россия

Пихтин Алексей Эдуардович Коммунистическая партия социальной справедливости

Пыхтин Сергей Владимирович самовыдвижение

Чинченкова Марина Николаевна КПРФ

Одномандатный избирательный округ №2

Войнич Павел Владимирович Гражданская платформа

Кузнечихин Денис Владимирович Единая Россия

Матвийчук Виталий Николаевич КПРФ

Овчинникова Анна Александровна Справедливая Россия

Покитку Владислав Павлович ЛДПР

Третьякова Любовь Викторовна самовыдвижение

Шелегин Александр Викторович самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №3

Ашуров Виталий Александрович КПРФ

Ващук Дмитрий Владимирович Единая Россия

Днепровский Денис Андреевич самовыдвижение

Днепровский Иван Ильич Коммунистическая партия социальной справедливости

Кирсанова Лариса Викторовна Гражданская платформа

Кондратьева Татьяна Сергеевна ЛДПР

Рябцовский Кирилл Евгеньевич самовыдвижение

Старикова Татьяна Игоревна самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №4

Абубекеров Никита Хасанович самовыдвижение

Домбровская Светлана Ивановна КПРФ

Савченко Евгений Владимирович Единая Россия

Ушаков Сергей Александрович Гражданская платформа

Черкасова Елена Фагимовна Справедливая Россия

Одномандатный избирательный округ №5

Антипенко Виктор Викторович самовыдвижение

Глухова Кристина Юрьевна самовыдвижение

Конельский Иван Александрович ЛДПР

Машуков Александр Иванович Справедливая Россия

Мещанинов Артур Всеволодович Гражданская платформа

Салмин Михаил Алексеевич самовыдвижение

Усов Леонид Дмитриевич Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №6

Красноштанов Дмитрий Алексеевич Единая Россия

Красноштанов Дмитрий Андреевич самовыдвижение

Неверов Александр Максимович самовыдвижение

Пипченко Александр Николаевич КПРФ

Резник Юрий Иванович Коммунистическая партия социальной справедливости

Резников Григорий Игоревич Справедливая Россия

Фарактинов Максим Николаевич самовыдвижение

Шапоров Юрий Петрович ЛДПР

Одномандатный избирательный округ №7

Искендеров Алигусейн Алейсан Оглы Гражданская платформа

Караулов Павел Михайлович самовыдвижение

Кофман Юрий Евгеньевич ЛДПР

Купряков Денис Сергеевич самовыдвижение

Савельев Алексей Вячеславович Единая Россия

Сагайдашин Вадим Викторович КПРФ

Шестаков Григорий Геннадьевич Справедливая Россия

Одномандатный избирательный округ №8

Выговский Евгений Леонидович Единая Россия

Золотухин Сергей Александрович самовыдвижение

Молчано Алексей Сергеевич самовыдвижение

Серик Павел Александрович Гражданская платформа

Соколова Марина Анатольевна Справедливая Россия

Ханахмедов Егор Вагифович ЛДПР

Хохлов Андрей Михайлович самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №9

Банько Сергей Александрович КПРФ

Дерягин Александр Валерьевич самовыдвижение

Ерохин Александр Николаевич ЛДПР

Кузменкова Людмила Юрьевна Единая Россия

Матвейчук Николай Петрович самовыдвижение

Сердюк Сергей Михайлович Гражданская платформа

Сороколетов Иван Михайлович самовыдвижение

Труцук Андрей Андреевич самовыдвижение

Шиханов Фелик Викторович самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №10

Беляева Наталья Михайловна Справедливая Россия

Гарифулина Гульнара Анатольевна КПРФ

Дорофеева Лариса Владимировна Коммунистическая партия социальной справедливости

Надеин Антон Владимирович самовыдвижение

Пухляк Павел Спартакович ЛДПР

Ружников Дмитрий Олегович самовыдвижение

Тучкова Людмила Леонидовна Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №11

Дамешек Михаил Львович Единая Россия

Обухов Максим Юрьевич Справедливая Россия

Перфильева Анастасия Вячеславовна самовыдвижение

Степанов Дмитрий Александрович Гражданская платформа

Стрельцов Андрей Сергеевич КПРФ

Тибейкина Ирина Андреевна самовыдвижение

Шеметов Андрей Николаевич ЛДПР

Одномандатный избирательный округ №12

Артюшин Андрей Геннадьевич самовыдвижение

Божок Олеся Олеговна ЛДПР

Гвак Андрей Владимирович КПРФ

Грешилов Алексей Геннадьевич Единая Россия

Друзенко Александр Валерьевич Справедливая Россия

Келин Владислав Игоревич самовыдвижение

Лукьянов Евгений Георгиевич самовыдвижение

Правенький Вячеслав Владимирович самовыдвижение

Шелест Роман Викторович Гражданская платформа

Одномандатный избирательный округ №13

Артамонов Сергей Владимирович Справедливая Россия

Булкин Дмитрий Алексеевич ЛДПР

Дроков Евгений Викторович Единая Россия

Ильичев Виктор Геннальевич Гражданская платформа

Тугарин Евгений Михайлович КПРФ

Одномандатный избирательный округ №14

Анисимова Екатерина Александровна Гражданская платформа

Вепрев Алексей Александрович самовыдвижение

Гаев Роман Анатольевич ЛДПР

Гусенкова Евгения Михайловна КПРФ

Миненок Ефим Сергеевич Коммунистическая партия социальной справедливости

Наумова Юлия Юрьевна самовыдвижение

Половинский Александр Александрович Справедливая Россия

Сбитнев Макар Владимирович Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №15

Ахаханов Владимир Александрович КПРФ

Бакач Роман Игоревич самовыдвижение

Квасов Александр Александрович Гражданская платформа

Кулагин Денис Сергеевич ЛДПР

Майнбург Регина Сергеевна Единая Россия

Преловский Владимир Владимирович самовыдвижение

Симакова Надежда Михайловна Справедливая Россия

Одномандатный избирательный округ №16

Бердников Дмитрий Викторович Единая Россия

Борищук Оксана Владимировна Справедливая Россия

Магнушевский Павел Валерьевич самовыдвижение

Медведев Андрей Валерьевич самовыдвижение

Ставинов Андрей Александрович КПРФ

Якимов Сергей Владимирович Гражданская платформа

Одномандатный избирательный округ №17

Гребенщиков Александр Сергеевич ЛДПР

Ершова Марина Викторовна самовыдвижение

Перевалов Александр Олегович КПРФ

Свердлов Владислав Леонидович Единая Россия

Семенов Евгений Юрьевич Справедливая Россия

Титов Виктор Петрович Гражданская платформа

Одномандатный избирательный округ №18

Игумнова Мария Сергеевна самовыдвижение

Комарова Анастасия Владимировна Гражданская платформа

Кудрявцев Алексей Владимирович Единая Россия

Скворцов Сергей Николаевич КПРФ

Степанов Роман Андреевич самовыдвижение

Суковых Дарья Александровна ЛДПР

Одномандатный избирательный округ №19

Головко Анжела Анатольевна самовыдвижение

Доброва Татьяна Витальевна самовыдвижение

Зенин Антон Иванович ЛДПР

Цыкунов Сергей Николаевич Единая Россия

Юдин Сергей Леонидович КПРФ

Янковская Галина Викторовна Справедливая Россия

Одномандатный избирательный округ №20

Гордина Юлия Владимировна КПРФ

Ежева Ирина Всеволодовна самовыдвижение

Ежова Ирина Всеволодовна Единая Россия

Ни Георгий Львович самовыдвижение

Разумов Дмитрий Валерьевич Справедливая Россия

Рыкова Ксения Александровна ЛДПР

Ягубов Виталий Сергеевич Гражданская платформа

Одномандатный избирательный округ №21

Барбаков Дмитрий Геннадьевич Справедливая Россия

Высоцкая Елена Валерьевна Единая Россия

Духовников Андрей Михайлович ЛДПР

Кардонов Алексей Викторович самовыдвижение

Коренев Юрий Диомидович КПРФ

Мащенко Анна Сергеевна самовыдвижение

Торопов Михаил Михайлович Коммунистическая партия социальной справедливости

Одномандатный избирательный округ №22

Батоев Егор Анатольевич самовыдвижение

Михаэлис Дмитрий Владимирович ЛДПР

Распутин Алексей Владимирович Единая Россия

Цырятьев Николай Викторович КПРФ

Шуляшкина Наталья Викторовна самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №23

Агафонов Дмитрий Андреевич самовыдвижение

Агафонов Михаил Игоревич КПРФ

Беломестнова Оксана Леонидовна Гражданская платформа

Корочкина Антонина Михайловна Единая Россия

Токарева Татьяна Юрьевна Справедливая Россия

Харченко Андрей Евгеньевич ЛДПР

Одномандатный избирательный округ №24

Вакуленко Григорий Николаевич Гражданская платформа

Воронин Александр Иванович КПРФ

Герасименко Сергей Александрович ЛДПР

Кутимский Антон Михайлович Справедливая Россия

Лебедев Дмитрий Юрьевич самовыдвижение

Семейкина Татьяна Владимировна Единая Россия

Одномандатный избирательный округ №25

Асташова Алла Владимировна Единая Россия

Игнатьев Николай Иосифович Гражданская платформа

Киселев Василий Леонидович КПРФ

Князев Глеб Александрович самовыдвижение

Косова Юлия Ивановна ЛДПР

Лабыгин Андрей Николаевич самовыдвижение

Чукавин Александр Викторович самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №26

Андриянов Денис Владимирович ЛДПР

Донских Василий Петрович Елиная Россия

Куценко Вадим Григорьевич самовыдвижение

Парыгина Виктория Николаевна Гражданская платформа

Цхадая Анна Михайловна Справедливая Россия

Часов Дмитрий Владимирович КПРФ

Одномандатный избирательный округ №27

Гущин Иван Анатольевич Единая Россия

Дмитриев Дмитрий Николаевич Коммунистическая партия социальной справедливости

Калмыкова Елена Ивановна КПРФ

Котляревский Алексей Сергеевич Справедливая Россия

Михалев Алексей Юрьевич ЛДПР

Тихонов Максим Алексеевич Гражданская платформа

Одномандатный избирательный округ №28

Ананич Сергей Владимирович Справедливая Россия

Белоусова Ирина Владимировна КПРФ

Бирюков Сергей Сергеевич Гражданская платформа

Бушуев Константин Сергеевич самовыдвижение

Гацко Алексей Андреевич ЛДПР

Стекачев Евгений Юрьевич Единая Россия

Шинкарева Наталья Николаевна Коммунистическая партия социальной справедливости

Одномандатный избирательный округ №29

Воробей Константин Анатольевич Справедливая Россия

Воробьев Евгений Эдуардлович самовыдвижение

Гвалия Владислав Андреевич Гражданская платформа

Гизатулин Андрей Сергеевич самовыдвижение

Клевцова Ольга Владимировна КПРФ

Пронский Роман Станиславович Единая Россия

Романов Виктор Валерьевич самовыдвижение

Тян Андрей Александрович ЛДПР

Одномандатный избирательный округ №30

Колмаков Алексей Анатольевич КПРФ

Матиенко Александр Андреевич Гражданская платформа

Папонов Николай Олегович Единая Россия

Ракова Надежда Олеговна ЛДПР

Сафронов Александр Владимирович Коммунистическая партия социальной справедливости

Степанов Контстантин Геннадьевич Справедливая Россия

Федорец Николай Евгеньевич самовыдвижение

Шевченко Александр Эдуардович КПРФ

Одномандатный избирательный округ №31

Балахашвили Анжелика Георгиевна самовыдвижение

Гуджабидзе Георгий Автандилович Гражданская платформа

Девочкин Максим Евеньевич ЛДПР

Деранжулин Павел Николаевич самовыдвижение

Дудин Максим Владимирович КПРФ

Корняков Михаил Викторович Единая Россия

Шеметов Станислав Николаевич Справедливая Россия

Одномандатный избирательный округ №32

Большещапова Светлана Евгеньевна Единая Россия

Данильцев Иван Александрович ЛДПР

Кузнецов Алексей Валерьевич Гражданская платформа

Одномандатный избирательный округ №33

Белых Ростислав Викторович КПРФ

Бондарев Алексей Николаевич самовыдвижение

Ли-Зи-Ю Екатерина Андреевна ЛДПР

Матвеев Павел Анатольевич Справедливая Россия

Паздников Александр Сергеевич Гражданская платформа

Титков Антон Александрович Единая Россия

Шариков Владимир Евгеньевич самовыдвижение

Яковлев Сергей Евгеньевич самовыдвижение

Одномандатный избирательный округ №34

Гончарова Евгения Александровна ЛДПР

Демешко Игорь Владимирович Коммунистическая партия социальной справедливости

Залесов Евгений Викторович самовыдвижение

Корнев Михаил Георгиевич Единая Россия

Форсюк Александр Николаевич КПРФ

Одномандатный избирательный округ №35

Аксаментов Илья Геннадьевич Единая Россия

Демин Игорь Викторович КПРФ

Круглов Руслан Сергеевич Справедливая Россия

Панько Александр Георгиевич самовыдвижение

Симонов Даниил Сергеевич ЛДПР

Торгашин Владислав Сергеевич Гражданская платформа

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