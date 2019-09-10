Прошел 10 километров по тайге: с вертолета нашли заблудившегося 17-летнего подростка в Нижнеудинском районе

Найден, живой! В Нижнеудинском районе успешно завершились поиски 17-летнего подростка, который еще 7 сентября ушел с родными в лес за орехами и заблудился. Потерялся он в районе 71-го километра автодороги «Нижнеудинск-Нерса». За двое суток более 50 полицейских, спасателей и волонтеров прочесали несколько гектаров тайги, но найти парня не удалось.

Наконец, 9 сентября для поисков подключили вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. И это дало результат. Облетая местность в Нижнеудинском районе поисковики заметили парня на открытой местности. Его приняли на борт и доставили в Нижнеудинск. Уже известно, что жизни подростка ничего не угрожает.

- Парень действительно заблудился в лесу, но ему удалось выйти к берегу реки Бирюсы в 60 километрах от Нижнеудинска, и в 10 километрах от места пропажи, - сообщили в пресс-службах ГУ МЧС и ГУ МВД России по Иркутской области. - Подросток чувствует себя хорошо.

А вот поиски 58-летнего туриста из Слюдянки Юрий Яковлева результатов пока не приносят. Напомним, мужчина, главные хобби которого скайраннинг и скоростной подъем на гору, 5 сентября отправился в свой очередной поход. Он планировал подняться на пик Черского на Хамар-Дабане и тут же спуститься назад. Однако, ни в тот вечер, ни на следующий день, домой он так и не вернулся, на связь также не выходил. Сейчас группы спасателей ищут его вдоль берегов реки Слюдянки.

Ну а в Тайшетском районе также безрезультативно с 1 сентября не прекращаются поиски 37-летнего местного жителя, который ушел в лес в районе населенного пункта Иванов Мыс и не вернулся.