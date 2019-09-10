2019-09-10T12:48:09+03:00
Происшествия

Прошел 10 километров по тайге: с вертолета нашли заблудившегося 17-летнего подростка в Нижнеудинском районе

Парня заметили с воздуха, когда он вышел на открытую местность
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Прошел 10 километров по тайге: с помощью вертолета нашли заблудившегося 17-летнего подростка в Нижнеудинском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Прошел 10 километров по тайге: с помощью вертолета нашли заблудившегося 17-летнего подростка в Нижнеудинском районе. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
Изменить размер текста:

Найден, живой! В Нижнеудинском районе успешно завершились поиски 17-летнего подростка, который еще 7 сентября ушел с родными в лес за орехами и заблудился. Потерялся он в районе 71-го километра автодороги «Нижнеудинск-Нерса». За двое суток более 50 полицейских, спасателей и волонтеров прочесали несколько гектаров тайги, но найти парня не удалось.

Наконец, 9 сентября для поисков подключили вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра. И это дало результат. Облетая местность в Нижнеудинском районе поисковики заметили парня на открытой местности. Его приняли на борт и доставили в Нижнеудинск. Уже известно, что жизни подростка ничего не угрожает.

- Парень действительно заблудился в лесу, но ему удалось выйти к берегу реки Бирюсы в 60 километрах от Нижнеудинска, и в 10 километрах от места пропажи, - сообщили в пресс-службах ГУ МЧС и ГУ МВД России по Иркутской области. - Подросток чувствует себя хорошо.

А вот поиски 58-летнего туриста из Слюдянки Юрий Яковлева результатов пока не приносят. Напомним, мужчина, главные хобби которого скайраннинг и скоростной подъем на гору, 5 сентября отправился в свой очередной поход. Он планировал подняться на пик Черского на Хамар-Дабане и тут же спуститься назад. Однако, ни в тот вечер, ни на следующий день, домой он так и не вернулся, на связь также не выходил. Сейчас группы спасателей ищут его вдоль берегов реки Слюдянки.

Ну а в Тайшетском районе также безрезультативно с 1 сентября не прекращаются поиски 37-летнего местного жителя, который ушел в лес в районе населенного пункта Иванов Мыс и не вернулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Час аферисты рассказывали сибирячке о методах обмана по картам и она сказала им пароль
Учебная эвакуация прошла в школе № 19 в Иркутске
Управляющую компанию из Иркутска оштрафовали за отсутствие ремонта в 11 домах
Первый чемпионат по картохингу пройдет в Иркутской области
В Иркутской области мальчику, пострадавшему от укуса бродячей собаки, выплатят компенсацию
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
Ангарчанин отсудил у магазина электроники 95 тысяч рублей за сломанный телефон
Сэкономила на подарке: в Усолье-Сибирском женщина украла смартфон, чтобы подарить его подруге
ХК Ермак потерпел второе поражение подряд в новом сезоне
Прекращены поиски объявленного в розыск 10-летнего мальчика из Тулуна
В Иркутской области снесли незаконные баннеры вдоль федеральной трассы
Вертолет вылетел на поиски 17-летнего подростка, заблудившегося в лесу в Нижнеудинском районе
Три машины загорелись от удара в Ангарске: скрывшегося виновника ДТП задержали пьяным
Чемпионат России по дзюдо в Назрани: две бронзы завоевали иркутяне
Заморозки 10-12 сентября ожидаются в Иркутской области
Ярмарка вакансий для молодежи пройдет в Иркутске
С двумя золотыми медалями со всероссийских соревнований возвращается велогонщица из Усолья
Байкер разбился насмерть в Шелеховском районе
Виктор Басюк из Иркутской области назначен заместителем министра просвещения РФ
Налетчика, ограбившего магазин в перчатках с российским флагом, ищут в Усолье-Сибирском
За первую неделю сентября в Иркутске и районе в ДТП пострадали 6 детей