2019-09-10T19:16:48+03:00
Общество

Когда в Иркутске включат отопление в 2019 году: даты, график подключения

По ночам становится прохладно и жителей интересует, когда в Иркутске включат отопление в 2019 году
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Когда в Иркутске включат отопление в 2019 году: даты, график подключения.Когда в Иркутске включат отопление в 2019 году: даты, график подключения.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Да, это хорошо, когда день стоит теплый. А если промозглый, холодный, с дождем? Тогда и в квартирах приходится надевать на себя свитера, включать обогреватели и греться теплым чаем с имбирем — иначе брр...Когда в Иркутске включат отопление в 2019 году? Это выясняла «Комсомолка».

Кстати, как оказалось, и выяснять ничего не нужно. Все известно заранее и до начала отопительного сезона в Иркутске остались считанные дни. Есть специальные нормы, по которым он начинается, когда среднесуточная температура за окном несклько дней подряд будет +8. Тогда и включат отопление в Иркутске. Синоптики даже вычислили примерную дату для нашего города — 15 сентября. Исключения бывают, если сентябрь теплый или, наоборот, холодный.

В этот раз, похоже, укладываемся в график по погоде. Согласно данным Росгидромета, уже со среды, 11 сентября, начинается похолодание. А ближе к выходным ночные температуры снизятся до +1, а дневные до +9. Мы все с вами дружно наденем пальто, береты и осенние сапожки. А в квартирах потеплеет. Первыми в Иркутске включат отопление в больницах, школах, детских садах. А ближайшие дни администрация Иркутска сообщит точную дату. Можно наверняка предположить, что это будет понедельник, 16 сентября. Увидим.

Что можно точно сказать — к этому периоду жилой фонд города уже подготовлен к отопительному сезону. Тепловые сети, системы водоснабжения летом проверяли и ремонтировали, чтобы, когда включат тепло в Иркутске, не было никаких серьезных «сюрпризов». И сейчас специалисты продолжают проверки, ведь в городе около шести тысяч многоквартирных домов. В них заканчивают проверку тепловых пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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