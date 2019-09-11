Рабочие вакансии: в Иркутске растет спрос на бетонщиков, штукатуров и газоэлектросварщиков

Молодежь нынче стремится, например, в юриспруденцию, экономику, продажи. Всем хочется карьерного роста, высокую должность, приличную зарплату. Но ведь и обычные рабочие профессии всегда необходимы! Без электриков, слесарей, грузчиков - никуда. Кстати, рабочие вакансии в Иркутске есть, спрос на таких специалистов в Иркутской области растет.

Итак, смотрим вакансии на портале Министерства труда и занятости Иркутской области. Если в январе в регионе искали 34,5 тысяч рабочих, то в августе – уже 41,2 тысячи. А ведь это большая часть от всех вакансий, опубликованных на сайте! Всего ищут 53,9 тысяч новых сотрудников. Так что профессии рабочих нынче востребованы.

Какие именно рабочие вакансии в Иркутске есть? Острее всего нужны бетонщики, каменщики, арматурщики, штукатуры, электрогазосварщики, столяры, рамщики, плотники. Словом, все, кто задействованы на стройках. По каждой специальности, как минимум, есть около тысячи свободных мест в разных уголках региона (!).

А еще работодатели ждут маляров и облицовщиков-плиточников, слесарей и монтажников, поваров и водителей, продавцов и грузчиков. Вакантных мест для них в Иркутской области – сотни. Что называется, выбирай любое. Ну и конечно, всегда требуются разнорабочие, уборщики, подсобные рабочие, охранники. Ни одно предприятие без таких кадров не обойдется.

- Сейчас растет спрос на квалифицированный рабочий труд: строительным компаниям и производствам нужны сварщики, инженеры-монтажники, машинисты экскаваторов и бульдозеров, и не только, - комментирует директор одного из кадровых агентств Иркутска Диана Тимошенко. – Всем необходимы хорошие специалисты, а таковых обычно мало. Ценные кадры приходится буквально выискивать, так как конкурс на рабочие специальности нынче небольшой. Почему? Работников иногда не устраивают условия, которые им предлагают. Например, далеко не каждый захочет ехать на вахту.

Поэтому немаловажный пункт – зарплата. Сколько сулят работодатели будущим сотрудникам? Разница в предложениях на рабочие вакансии в Иркутске большая. Так, уборщик может рассчитывать лишь на 20-25 тысяч рублей в месяц. А вот электрику участка обещают до 80 тысяч рублей, слесарю-сантехнику - 95 тысяч, электрогазосварщику - до 100 тысяч рублей. В базе данных Министерства труда и занятости региона есть много высокооплачиваемых вакансий для рабочих. Но большие деньги предлагают, в основном, вахтовикам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Каждый второй иркутянин готов получать «черную» зарплату

Условия труда - тоже важный пункт. В идеале - работать официально, получать «белую» зарплату, откуда отчисляются проценты на будущую пенсию, когда оплачиваются больничные, отпускные и компенсации при увольнении. Однако, по данным сайта Superjob, сейчас половина работающих иркутян вполне согласна получать зарплату в конверте.

- Сейчас сибиряки уже не ставят в приоритет «белую» зарплату при поиске работы, - поясняет Диана Тимошенко. - Для многих важнее, чтобы платили хорошую сумму и вовремя, а еще важна репутация компании.

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