2019-09-12T06:28:23+03:00
Происшествия

МВД: 17 человек задержали ночью на главной площади в Улан-Удэ

Они находились в автобусе на площади Советов несмотря на то, что там ограничили проезд на время подготовки к празднику
Любовь АРБАТСКАЯ
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МВД: 17 человек задержали ночью на главной площади в Улан-Удэ. Фото: сайт администрации Улан-Удэ.МВД: 17 человек задержали ночью на главной площади в Улан-Удэ. Фото: сайт администрации Улан-Удэ.
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Площадь Советов в Улан-Удэ на днях была беспокойной - 9 сентября там началась акция протеста, выступали несогласные с результатами выборов. Накануне, 11 сентября, в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии рассказали "Комсомолке", что собраний горожан там уже не наблюдается, обстановка на площади - под контролем правоохранителей.

Ночью 12 сентября в районе главной городской площади ограничили проезд машин, так как там началась подготовка к празднованию 80-летия Победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол.

- Ночью к припаркованному в пешеходной зоне автобусу подошли инспекторы ДПС и предупредили, что нужно выйти, - рассказали в ГУ МВД по Бурятии. - Однако горожане не захотели выходить, оказали сопротивление и применили слезоточивый газ. В итоге сотрудники полиции и Росгвардии задержали 17 человек, а автобус отправили на штрафстоянку. Когда их личности установят, их допросят и отпустят. Проводится проверка.

Проезд по площади Советов будет ограничен до 24 часов 15 сентября, пока идет подготовка к празднованию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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