Рой Джонс, легендарный боксер, приедет в Иркутск искать талантливых спортсменов

Отличная новость для всех иркутских любителей бокса! В наш город приедет чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший. Легендарный американский спортсмен, который уже получил российское гражданство, запустил социальный проект «Путь к абсолютной победе». Суть проекта заключается в том, что Рой Джонс будет искать в стране талантливых боксеров в возрасте от 10 до 17 лет, и помогать им.

Условия отбора предельно просты. Юному боксеру необходимо лишь снять на телефон три небольших видео, на которых он выполняет такие упражнения как: бой с тенью, спарринг с партнером, работа с грушей, а затем заполнить заявку и прикрепить к ней видео. Подробнее ознакомиться с условиями проекта и подать заявку можно на официальном сайте проекта.

- К слову, Иркутская область, наряду с Красноярским краем станут первыми регионами, которые охватит проект Роя Джонса, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.- Здесь подача заявок будет проходить с 15 сентября по 15 октября 2019 года. После этого Рой Джонс сам приедет в Иркутск и Красноярск, и лично проведет финальные отборочные этапы, по итогам которых он определит, кто войдет в его команду. Ну а с 16 октября сбор заявок начнется в Московском регионе.

Как отметил сам Рой Джонс на официальном сайте проекта, он хочет помочь российским ребятам стать настоящими спортсменами, которыми будут гордиться.

- Россия — очень большая страна, многие начинающие спортсмены живут в деревнях и маленьких городах, - отметил боксер. - Многие думают, что никогда не смогут выйти на мировой уровень, но это не так мы обязаны дать возможность талантливым ребятам из самых далеких уголков России найти себя.

СПРАВКА «КП»

Рой Джонс младший

Родился: 16 января 1969 года во Флориде.

Достижения: чемпион мира по боксу в четырех разных весовых категориях.

Серебряный призер Олимпиады 1988 года.

На профессиональном ринге выступал с 1989 по 2018 годы. В начале 2000 годов считался лучшим боксером мира в независимости от весовой категории.

Единственный боксер в истории, который после завоевания чемпионского титула в среднем весе — стал чемпионом мира во втором среднем, полутяжелом и супертяжелом весах. По версии многих изданий, входит в топ-50 лучших боксеров за всю историю этого вида спорта.