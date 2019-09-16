Бодайбинский район: край старателей и золотых людей

Бодайбинский район - золотая кладовая Иркутской области. Драгоценный металл здесь добывают почти 200 лет. Золотодобыча исторически является экономической основой северной территории, и дальнейшие перспективы развития района тоже связаны с этой отраслью.

В настоящее время ежегодный вклад Бодайбинского района в российскую золотодобычу составляет более 9%. Объем добычи золота предприятиями территории в 2018 году составил около 24,8 тонны, в том числе около 11 тонн - россыпное золото. Самые большие показатели по россыпям достигнуты ЗДК «Лензолото». Это золотодобывающее предприятие является старейшим не только в Иркутской области, но и в России. Сейчас оно готовится к 100-летнему юбилею. «Лензолото» реализует инвестиционные программы, обновляет оборудование, наращивает производственные мощности и при этом вносит серьезный вклад в социально-экономическое развитие города Бодайбо и Бодайбинского района.

Фото: архив компании

Бодайбо теперь украшают яблони, калина и маньчжурский орех

«Лензолото» участвует в благоустройстве территорий города, способствует обновлению учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, помогает ветеранам Великой Отечественной войны и детям из малообеспеченных семей, организует городские мероприятия и праздники.

Сотрудники компании собственным примером прививают местным жителям и особенно молодому поколению любовь к спорту и здоровому образу жизни, а также к окружающей природе.

Недавно в городском парке золотодобытчики во главе с генеральным директором ЗДК «Лензолото» Максимом Семьянских высадили деревья. Теперь Бодайбо украшают яблони, калина и даже маньчжурский орех.

Сотрудник отдела внутреннего аудита и контроля «Лензолото» Ольга Гринда, делясь впечатлениями от участия в акции, подчеркнула, что общение с природой поднимает человека на уровень выше.

Коллектив ЗДК «Лензолото» после высадки деревьев. Фото: архив компании

- Это очень важное мероприятие как для города, так и для каждого из нас, - сказала она.

Кстати, парк представители компании облагораживали в выходной день. А во время трудовой недели, по вечерам, многих из них можно встретить в спортивном зале, оборудованном в главном корпусе «Лензолота». Также в компании есть спортивные клубы - туристический, лыжный, беговой, скандинавской ходьбы.

- У нас разработаны туристические маршруты, туры выходного дня. Сотрудники посещают красивые места рядом с Бодайбо, поднимаются на сопки, преодолевают по 20 - 30 километров в день, - рассказал Максим Семьянских.

Спортивная инфраструктура Бодайбо, в том числе благодаря поддержке золотодобытчиков, находится сегодня на должном уровне. В городе построен физкультурно-оздоровительный комплекс, приведен в порядок стадион, где оборудованы трибуны, волейбольная и баскетбольная площадки.

- Стадион был отремонтирован совместно с администрацией Бодайбо и района, при поддержке Группы компаний «Полюс», - отметил Максим Семьянских. - Сейчас прорабатываем вопрос строительства крытого катка.

Район - лидер по привлечению спонсорских средств

Надо сказать, что Бодайбинский район в Иркутской области является лидером по привлечению средств в рамках социально-экономического партнерства. Есть статистика: за первое полугодие 2019 года на каждого жителя Бодайбо пришлось 1700 спонсорских рублей.

- Мне повезло работать в такой период, когда все наши производственные мощности находятся на подъеме, - подчеркнул мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев. – Предприятия крепко стоят на ногах, динамично развиваются. В том числе это Группа компаний «Полюс», в которую входит «Лензолото». У золотодобывающих компаний есть возможность выделять деньги на развитие территории. Направления поддержки различны, ежегодно меняются, но традиционно «Лензолото» оказывает помощь по линии социальной защиты, в том числе гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Также при поддержке «Лензолото» отремонтировали Бодайбинскую районную больницу, приобрели новое медицинское оборудование. Помощь оказывают детскому лагерю, образовательным учреждениям.

- Мы участвуем в благоустройстве города, строительстве инфраструктурных объектов, создании досуговых зон, - отметил Максим Семьянских. - Кроме того, у нас есть собственные инициативы - это проведение различных праздников. В День Победы мы организуем военно-полевой городок. Плюс ко всему, устраиваем развлечения на Масленицу, придумываем различные мероприятия для детей.

Стоит подчеркнуть, что благодаря компании «Лензолото» бодайбинцы теперь могут прекрасно проводить выходные на Наташкиной поляне, которая находится в 10 - 15 минутах езды от города. Здесь появились лавочки, урны, место для костра, а также лестница, по которой можно спуститься к реке.

Празднование Дня Победы в г. Бодайбо. Фото: архив компании

- Столь значимый вклад предприятия в социальную сферу обусловлен принципиальной позициейего руководства, - подчеркнул Евгений Юмашев. - «Лензолото» принимает активное участие в развитии инфраструктуры города и района, оказывает благотворительную помощь, вносит конкретные предложения по улучшению условий жизни бодайбинцев. Сегодня можно с уверенностью сказать, что ЗДК «Лензолото» было и остается главным символом нашего района. А его работники, как и прежде, вписывают в его летопись новые производственные победы и создают фундамент для дальнейшего развития территории.

Сегодня «Лензолото», сохраняя богатые трудовые традиции, продолжает наращивать производство золота. Предприятие разрабатывает россыпные золотоносные месторождения на всей территории Бодайбинского района, добывая драгоценный металл открытым раздельным и дражным способами. В период промышленного сезона золотодобывающие участки работают в круглосуточном режиме - в жару и холод, в снег и дождь.

Благодаря эффективному менеджменту и постоянному внедрению современных технологий компания уверенно развивается.

Генеральный директор ЗДК «Лензолото» Максим Семьянских подчеркнул, что золотым фондом предприятия являются люди. Начав карьеру в компании, каждый сотрудник может приобщиться к лучшим мировым практикам, стать участником интересных проектов, проявить свои способности. Здесь много внимания уделяют тому, чтобы помочь каждому сотруднику показать свои сильные стороны, и предоставляют возможности для карьерного развития.

НАША СПРАВКА

Государственное золотопромышленное объединение «Лензолото» создано в 1921 году. В 1932-м Ленские прииски объединили в Государственный всесоюзный ленский золотопромышленный трест «Лензолото», проработавший вплоть до распада СССР.

С момента образования треста началось планомерное развитие Ленского золотоносного района. Внедрялись эффективные технологии, парк техники пополняли высокопроизводительные машины и механизмы.

В годы Великой Отечественной войны перед коллективами приисков была поставлена задача сохранить уровень золотодобычи. В тяжелейших условиях ленские золотодобытчики работали под лозунгом «Больше золота - больше оружия». Коллективу треста было присуждено и оставлено на вечное хранение Красное знамя Государственного комитета обороны и Совета министров СССР. Впервые в истории золотой промышленности трест наградили орденом Ленина.

Послевоенный период стал временем технического перевооружения предприятия. Общий уровень добычи драгметалла с момента национализации вырос в 23 раза! Ленские золотопромышленники первыми в мире опробовали глубокую вскрышу дражных полигонов экскаваторами из-под воды с глубины 4 - 6 метров. К 1971 году в бассейнах рек Бодайбо, Вача, Бульбухта и Маракан было смонтировано и пущено в работу 18 плавучих фабрик золота, в том числе и самая мощная в мире драга № 601 с черпаком емкостью 600 литров.