Пожар в жилом доме в Ангарске: пять человек пострадали из-за взрыва самогонного аппарата

Неспокойная ночь выдалась у жителей одной из пятиэтажек в 8 микрорайоне Ангарска из-за крупного пожара в их доме. В 12 ночи там загорелась квартира на втором этаже. Огонь валил сразу из всех трех окон. Прибывшие спасатели эвакуировали всех жильцов со 2 по 5 этаж. Некоторые люди, сами повыбегали из своих квартир, прихватив только документы. Они рассказали, что перед самым пожаром слышали странный хлопок.

Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Пострадали пять человек, трое из которых – дети, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Всем им вовремя оказали медицинскую помощь . У них ожоги легкой степени тяжести. Погибших нет.

Что касается причин возникновения пожара, то по предварительной версии дознавателей, в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. После того, как огонь был потушен, специалисты обследовали дом и выяснили, что повреждений конструкций здания нет. Сейчас дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории выясняют все обстоятельства этого ЧП.