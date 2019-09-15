СЕГОДНЯ 06:19 2019-09-15T06:19:58+03:00

МВД: пожар в жилом доме в Ангарске мог произойти из-за самовольного подключения к газу

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В Ангарске продолжают выяснять причины крупного пожара в жилом пятиэтажном доме в 8 микрорайоне. Напомним, там в ночь на 15 сентября там загорелась квартира на втором этаже. Всех жильцов успели эвакуировать, но без пострадавших не обошлось. Ожоги легкой степени получили пять человек, из них трое детей.

Изначально, дознаватели выдвинули версию, что ЧП могло произойти из-за взрыва самогонного аппарата. Кстати, жильцы слышали хлопок перед пожаром. Однако, в МВД после проверки сообщили новую возможную причину.

- Следов самогонного аппарата в пострадавшей квартире не обнаружено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что хозяину квартиры накануне перекрыли подачу газа. Поэтому сейчас, основная версия происшествия – самовольное подключение к источнику газа.

Все подробности ЧП продолжают выяснять. На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU