Как в Иркутске появился арт-завод и почему важно «бросать камушки через забор»

Иркутянин Евгений Ефремов некоторое время жил в Краснодаре и развивал там сеть ресторанов. Но в один прекрасный (или не очень) момент он решил, что пора возвращаться в Иркутск. База для создания здесь нового бизнеса уже была - это территория первого парового пиво-медоваренного завода, основанного в 1890 году купцом Федором Доренбергом. В 1980-е на этой базе работал пивобезалкогольный комбинат, и вот в 2017-м пространство возродилось к жизни в новом качестве, сохранив при этом свою аутентичность. Евгений Ефремов, основатель и идейный вдохновитель проекта «Арт-завод «Доренберг», предприниматель в сфере HoReCa*, создал на улице Баррикад креативный кластер - Мекку для всех направлений творчества и предпринимательства.

Не предприниматели, а ремесленники

Чтобы начать этот бизнес, предприниматель взял в банке кредит под залог недвижимости - 50 млн рублей. Ставка составила чуть более 11%. На полученные деньги в сохранившихся помещениях завода были обновлены инженерные сети, сделан экономичный, в стиле лофт, ремонт.

Спустя три года размер долга снизился до 36 млн рублей. Выплачивать его Евгений Ефремов предполагает еще примерно три года, в досрочном гашении не видит смысла, так как долгосрочное планирование в современных экономических условиях нереально, бизнес живет, можно сказать, сегодняшним днем. Каким будет «Доренберг» в дальнейшем, его создатель пока не знает.

- Это уникальный организм, экосистема, которая живет и развивается самостоятельно. Мы просто задаем вектор движения, - отмечает он.

При разработке концепции неординарного бизнеса Евгений Ефремов руководствовался опытом зарубежных партнеров, изучал ситуацию с созданием подобных пространств в крупных городах России.

Евгений Ефремов, основатель и идейный вдохновитель проекта арт-завода «Доренберг».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Цель проекта создания арт-завода «Доренберг» - развитие города и региона, - говорит он. - Иркутск и Восточная Сибирь в целом - это уникальная территория. Мы здесь реализуем себя сами, можно сказать, обособленно. Конечно, нужно посмотреть, «а как у них», но потом мы все равно делаем это по-своему, по-сибирски. Иркутяне - действительно уникальный народ, и термин «иркутскость» появился неслучайно.

Евгений Ефремов говорит, что на площадке арт-завода «Доренберг» сегодня работает новый класс людей.

- Это не предприниматели, - уверяет он. - Это ремесленники или, как говорят сейчас, самозанятые. У них нет цели создать бизнес, чтобы заработать миллионы. Эти люди хотят работать на себя, как им хочется, в своем графике и получать какую-то прибыль, позволяющую нормально жить. Креативный кластер - это как раз про ремесленников. На территории арт-завода выживают те проекты, у которых есть душа. Кроме того, все жители этого пространства должны общаться между собой, у некоторых даже получается наладить эффективное сотрудничество. Креативный кластер - это подход к управлению недвижимостью с элементами сферы HoReCa. Это индустрия гостеприимства в управлении бизнес-центром, это маленький город в городе. Сегодня в «Доренберге» не хватает только жилья, но мы, наверное, сделаем пару квартир, будем сдавать их в аренду.

Конкуренция - это минус, объединение - плюс

Что касается сотрудничества разных организаций, работающих на одной площадке и не только, то основатель «Доренберга» утверждает: в мире назрел тренд на сотворчество, коллаборации и отсутствие конкуренции. Продвинутые компании, которые раньше конкурировали между собой, сегодня объединяют логистику. Яркий пример - два крупнейших продавца электроники и бытовой техники в России создают совместные склады. После того как началась их дружба, выручка возросла в разы.

- Пока еще многие сидят в своих огородах и потихоньку бросают камушки друг другу через забор. Не конкурировать - это тяжело, но те, кто это делает, приходят к развитию и большим деньгам, - подчеркивает Евгений Ефремов.

Сейчас «Доренберг» сотрудничает с проектом «Перцель». В планах совместная организация иммерсивного уличного шоу. В целом на площадке арт-завода проводятся различные фестивали, ярмарки, ивенты.

На территории арт-завода выживают те проекты, у которых есть душа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

При этом, активно взаимодействуя с «типа конкурентами», Ефремов уверен: в бизнесе нет места личному, причем абсолютно.

- Многие начинающие предприниматели совершают ошибки, начиная работать с товарищами, в которых они потом разочаровываются. В России есть такое негласное правило: не веди бизнес с родственниками и с друзьями. За границей, особенно в Европе, наоборот, бизнес может быть только семейным.

Еще один совет начинающим от основателя «Доренберга»: если вы накопили 1 млн рублей и хотите начать бизнес, но не знаете какой и зачем, то лучше эти деньги сразу кому-то подарить.

- Изначально важно провести серьезный анализ, чтобы понять, кому будет интересен ваш бизнес, какие проблемы людей или компаний он поможет решить, как вы хотите зарабатывать деньги. Русская пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь» подходит сюда как нельзя кстати, - отмечает он.

Между тем, если желание стать предпринимателем есть, а деньги отсутствуют, то выход из положения тоже можно найти.

- Если ты умеешь управлять рублем, то ты умеешь управлять миллионом, - приводит известное выражение Евгений Ефремов. - Некоторые финансовые организации сегодня дают возможность инвестировать от 100 рублей. С такой суммой, конечно, не обогатишься, но, потрудившись на любой работе, можно накопить, к примеру, 100 тысяч рублей, а с помощью этих денег, изучая ситуацию на фондовом рынке, уже можно заработать денег. К слову, молодых предпринимателей в Иркутске сегодня море. В интернете миллионы различных онлайн-курсов, которые можно пройти абсолютно бесплатно и научиться чему угодно. Сейчас все дороги открыты. Главное, захотеть.

Кстати, сам Евгений Ефремов когда-то начинал работать у своего отца на стройке. И уже там, в суровых условиях, проявились его предпринимательские способности. Не имея желания месить бетон, молодой сотрудник делегировал эти полномочия «подрядчику» вместе с частью своей зарплаты. В итоге, как он признается сегодня, зарплата на счет поступала, а делать при этом было ничего не нужно.

Сейчас, будучи настоящим предпринимателем, основатель «Доренберга» уже не может позволить себе предаваться безделью. Даже время на отпуск получается выделить раз в два-три года. Удовольствие от бизнеса он получает пять дней в неделю и еще два обязательно по какому-либо поводу нервничает. При этом Евгений Ефремов всегда готов признать свои ошибки и двигаться дальше. В дальнейших планах арт-завода - проводить еще больше массовых фестивалей.

* HoReCa (рус. Хо ре ка ) - термин обозначает сегмент сферы услуг индустрии гостеприимства (общественного питания и гостиничного хозяйства) и канал сбыта товаров с непосредственным потреблением продукции в месте продажи. Название HoReCa происходит от первых двух букв в словах Hotel, Restaurant, Catering (отель-ресторан-кафе/кейтеринг). Существуют и русские аналоги данного термина: ГРБ (гостинично-ресторанный бизнес) или «КаБаРе» (кафе, бары, рестораны).

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