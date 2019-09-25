2019-09-25T07:13:17+03:00
Общество

Отравление в Православной женской гимназии Иркутска: 11 детей госпитализированы

По предварительной информации, отравление в Православной женской гимназии произошло из-за кондитерских изделий
Мария КНЯЗЕВА
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Отравление в Православной женской гимназии Иркутска: 11 детей госпитализированыОтравление в Православной женской гимназии Иркутска: 11 детей госпитализированыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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С симптомами отравления к врачам накануне обратились 24 ученицы Православной женской гимназии Иркутска. Всем девочкам от 7 до 16 лет.

- Врача вызвали прямо в гимназию, 11 ученицам было настолько плохо, что было принято решение об их госпитализации в Областную инфекционную больницу, - рассказали «КП» в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области. - Остальные отправлены на амбулаторное лечение по месту жительства.

По предварительным данным, массовое отравление произошло из-за пирожных, которые съели девочки. Как отметили в региональном минздраве, по случаю отравления будет проведена проверка, также предстоит выяснить, где дети взяли кондитерские изделия.

СПРАВКА «КП»

Православная женская гимназия открылась в Иркутске в 1996 году по благословению нынешнего Митрополита Иркутского и Ангарского Вадима. В здание по ул. Декабрьских Событий, 3 учреждение переехало в 1998 году. Построено оно было в конце 18-го века как Владимирская церковь.

В 1946 году здание передали Восточно-Сибирскому Аэрогеодезическому предприятию, в 98-ом вернули его вернули верующим. Однако, восстановить церкви первоначальный вид не удалось, здание сильно перестроили, тогда и принято было решение открыть там гимназию для девочек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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