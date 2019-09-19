2019-09-19T16:44:46+03:00
Происшествия

Семья не знала, что пропавший с деньгами бизнесмен из Бурятии найден живым в мужском монастыре

О том, что предприниматель жив, его гражданской жене сообщили корреспонденты «Комсомолки»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Семья не знала, что пропавший с деньгами бизнесмен из Бурятии найден живым в мужском монастыре. Фото: предоставлено Аленой ЯковлевойСемья не знала, что пропавший с деньгами бизнесмен из Бурятии найден живым в мужском монастыре. Фото: предоставлено Аленой Яковлевой
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Уже и не надеялись найти 46-летнего предпринимателя Сергея Иванова (фамилия изменена, прим. Ред.)из бурятского поселка Турка, все его родные и друзья. Еще бы, ведь мужчина, владеющий небольшой пилорамой, бесследно исчез в конце января этого года, уехав на сделку в Улан-Удэ.

Девять месяцев следователи и полицейские из уголовного розыска собирали всю информацию о пропавшем, проверяли его окружение, по камерам отслеживали железнодорожные вокзалы, аэропорты и магистрали, но все бесполезно. Мужчина словно сквозь землю провалился. По факту пропажи даже было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Наконец, на днях сыщикам пришла информация: бизнесмен цел и невредим, и находится он… среди послушников Посольского Спасо-Преображенского мужского монастыря. Правда, как он там оказался, не знают пока даже его близкие. Например, гражданская жена Сергея Алена Яковлева, с которой он жил с 2011 года, узнала, что мужа нашли в монастыре, от корреспондентов «КП-Иркутск».

- Сергей исчез 29 января, - рассказывает Алена. – В этот же день его номер телефона оказался выключен. На третий день мы сообщили в полицию, параллельно начали искать его сами. Расклеивали объявление на улицах, писали в соцсетях. Даже подружка дочери, поехала на учебу в Улан-Удэ, и там расклеивала его фотографию. В последние годы Сергей злоупотреблял алкоголем, поэтому мы подумали, что он лег в клинику на лечение. Обзвонили больницы, но нигде его не было.

Известна и сумма, с которой Сергей пропал после сделки. По словам следователей – это 100 тысяч рублей.

- Выяснилось, что сразу после сделки, он неделю жил в гостинице в Улан-Удэ, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – После этого, его след пропал.

Не выходил на связь Сергей не только с родными, но и с компаньоном по бизнесу. По словам супруги, перед исчезновением, Сергей забрал свой паспорт, а также документы на пилораму. При этом, никаких странностей в поведении мужа в последнее время, Алена не замечала. К тому же следователи выяснили, что никаких долгов у Сергея не было.

- Да он вообще спокойный, никогда в конфликты не вступал, - говорит Алена. – Единственная проблема – зеленый змий. Из-за пагубной привычки мы с ним расстались за полгода до его пропажи. Правда, жить он продолжал в моем доме, так как ему не куда было идти. А вот сколько денег приносил ему его бизнес, я не интересовалась.

Где сейчас находится Сергей, Алена не имеет понятия. О том, что он нашелся, никто из сыщиков ей пока не сообщил, поэтому в ближайшее время женщина планирует связаться со следователями, чтобы они помогли ей поговорить с Сергеем. Женщине до сих пор непонятно, почему муж исчез, ничего никому не сказав. Добавим, что уголовное дело по этому факту уже закрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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