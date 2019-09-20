2019-09-20T07:32:23+03:00
Авто

"А я сяду в кабриолет": сибиряк прокатился по городу на иномарке без крыши и дверей

Автомобилист из Усолья-Сибирского развеселил пользователей соцсетей [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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"А я сяду в кабриолет": сибиряк прокатился по городу на иномарке без крыши и дверей. Фото: группа "Как дела, Усолье? | КДУ" в соцсетях."А я сяду в кабриолет": сибиряк прокатился по городу на иномарке без крыши и дверей. Фото: группа "Как дела, Усолье? | КДУ" в соцсетях.
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"Кабриолет - новый стиль" - смеются в соцсетях сибиряки.

Развеселил их водитель из Усолья-Сибирского, который катался по городским дорогам на разобранной машине. Ладно бы не хватало какой-то детали, так ведь у него не было половины автомобиля! Ни крыши, ни переднего стекла. А сзади вообще остался только пол да колеса! Пассажирских сидений нет, дверей тоже. Видимо, иномарка побывала в серьезном ДТП.

"Как такая машина вообще может ездить?" - изумляются сибиряки. И тут же шутят. - "Может, он в страховую едет, оформлять?"

Соцсети развеселила эта необычная поездка. Фото: группа "Как дела, Усолье? | КДУ" в соцсетях.

Соцсети развеселила эта необычная поездка. Фото: группа "Как дела, Усолье? | КДУ" в соцсетях.

"Кабрио платц, в единственном экземпляре! Эксклюзивное авто!" - пишут другие водители в комментариях под фото. - "На платц запчасти недешевые!", "Зато не в кредит".

Словом, для автомобилистов - это целый простор для шуток. Придумали даже народную мудрость: "Лучше плохо ехать, чем хорошо идти". И напевали песню: "За рулем кабриолета я врубаю Летова, и пускай уже не лето, это фиолетово".

Ангарчане пишут, что накануне видели эту чудо-машину в своем городе. Поэтому у сибиряков появилось более-менее логичное предположение: возможно, полуразобранное авто просто перегоняли в СТО.

Вероятно, автомобиль побывал в ДТП. Фото: группа "Как дела, Усолье? | КДУ" в соцсетях.

Вероятно, автомобиль побывал в ДТП. Фото: группа "Как дела, Усолье? | КДУ" в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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