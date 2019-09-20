Пьяные трактористы протаранили полицейский автомобиль в Качугском районе

СЕГОДНЯ 06:00 2019-09-20T06:00:39+03:00

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Водителя трактора Т-16 остановили инспекторы, дежурившие в селе Верхноленск Качугского района. Во время проверки документов 31-летнего тракториста, выяснилось, что он сел за руль пьяным. Когда полицейские составляли на него протокол, пассажир трактора, не стал ждать товарища, а сам сел за руль и пытался уехать. Однако, не справился с управлением и протаранил полицейский автомобиль, который от удара перевернулся.

- Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина пытался скрыться с места ДТП, но его задержали. Оказалось, он также был пьяным.

Теперь трактористам, за свою пьяную поездку и аварию, грозит уже уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU