2019-09-20T06:00:39+03:00
Происшествия

Пьяные трактористы протаранили полицейский автомобиль в Качугском районе

Никто из инспекторов не пострадал
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пьяные трактористы протаранили полицейский автомобиль в Качугском районе. Фото: "ДТП 38RUS"Пьяные трактористы протаранили полицейский автомобиль в Качугском районе. Фото: "ДТП 38RUS"
Изменить размер текста:

Водителя трактора Т-16 остановили инспекторы, дежурившие в селе Верхноленск Качугского района. Во время проверки документов 31-летнего тракториста, выяснилось, что он сел за руль пьяным. Когда полицейские составляли на него протокол, пассажир трактора, не стал ждать товарища, а сам сел за руль и пытался уехать. Однако, не справился с управлением и протаранил полицейский автомобиль, который от удара перевернулся.

- Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина пытался скрыться с места ДТП, но его задержали. Оказалось, он также был пьяным.

Теперь трактористам, за свою пьяную поездку и аварию, грозит уже уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Катались, пока не кончился бензин: двух молодых угонщиков поймали в Иркутске

Они похитили Жигули и катались на них два дня (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аферистки из Бирюсинска украли 100 миллионов, чтобы построить торговый центр
Налетчик из Иркутской области потерял документы на месте ограбления
ТПП Восточной Сибири вошла в тройку лучших региональных палат Сибирского федерального округа
Сергей Серебренников вступил в должность мэра Братска
Пробка на Академическом мосту: два ДТП по направлению в центр Иркутска утром 20 сентября
Сияние России 2019: на открытии фестиваля у собора Богоявления установят бюст Святителю Иннокентию Иркутскому
Золотую медаль завоевала Надежда Колода на первенстве Европы по стрельбе
Мошенники обманом похитили у двух жительниц Саянска более 200 тысяч рублей
Заседание антинаркотической комиссии прошло в Братске
ХК Байкал-Энергия прибыл в Красноярск для участия в матчах за Кубок России
В Иркутске открылся саммит молодых лидеров в области водных ресурсов
Сергей Сокол: ремонт дороги в Усть-Илимске необходимо включить в бюджет региона
Ищут четыре дня: 47-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Девочке, которая провалилась в колодец в Тайшетском районе, выплатят компенсацию
10 тонн овощей доставили пострадавшим от наводнения жителям Нижнеудинска
Директор турфирмы из Иркутска несколько месяцев присваивала себе деньги клиентов
ТПП Восточной Сибири выступила соорганизатором круглого стола по российско-монгольскому деловому сотрудничеству
Полицейские смогли задержать рецидивиста, напавшего на продавца в Усолье-Сибирском
Хочешь кредит? С тебя 40 тысяч: как мошенники обманули сибиряка
Движение транспорта по улице Каштаковская в Иркутске будет ограничено
Хотел тело как у Шварценеггера: за контрабанду стероидов осудили жителя Иркутской области
При покупке в соцсетях обманули жителя Иркутской области, предъявив фото чужого паспорта
Сергей Левченко: Взаимодействие с Монголией будет расширяться
"Срочно погасить долг": иркутянину перегородили вход в гараж бетонным блоком