Пьяные трактористы протаранили полицейский автомобиль в Качугском районе
Водителя трактора Т-16 остановили инспекторы, дежурившие в селе Верхноленск Качугского района. Во время проверки документов 31-летнего тракториста, выяснилось, что он сел за руль пьяным. Когда полицейские составляли на него протокол, пассажир трактора, не стал ждать товарища, а сам сел за руль и пытался уехать. Однако, не справился с управлением и протаранил полицейский автомобиль, который от удара перевернулся.
- Никто не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Мужчина пытался скрыться с места ДТП, но его задержали. Оказалось, он также был пьяным.
Теперь трактористам, за свою пьяную поездку и аварию, грозит уже уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU