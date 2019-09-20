Пугачева без макияжа и Шевчук с коньяком: в коллекции «охотника за звездами» из Иркутска уже 800 фото знаменитостей

- Рейс Юрия Шевчука задержали, и с ним вдвоем стояли на крыльце, разговаривали «за жизнь». Потом он говорит: пошли в кафе, выпьем коньячку, что ли. А почему бы и нет? К тому времени я уже с дежурства сменился. Заказали мы по рюмочке, взяли лимончик, пару шоколадок. Очень тепло пообщались!

Потом Сергей Лавцевич проводил рок-музыканта до самого трапа. Как-никак он инспектор досмотра, поэтому может и помочь звездному гостю. Это точно… Фото со знаменитостями у него сейчас больше 800.

- Я сейчас жалею, что раньше не взялся за фотоаппарат, еще в 90-ые, - говорит Сергей. –Тогда бы эксклюзивных фото было куда больше. А какие легенды к нам приезжали!

Рэпер Баста всегда собирает полные трибуны на своих концертах. Фото: личный архив Сергея Лавцевича.

По правде сказать, в те годы фотография требовала серьезных навыков и оборудования. Но, как только появились удобные и недорогие «мыльницы», Сергей «вооружился».

- Для меня «охота за звездами» началась в 2004 году, когда я заметил в здании аэропорта Александра Розенбаума, - вспоминает он. – Тот улетал после концерта. А у меня как раз с собой оказался фотоаппарат – обычная мыльница. Подхожу к нему: «Александр, можно фото?». Он в ответ: «Без проблем!» Мы поднялись на другой этаж, чтобы свет получше был, и сфотографировались.

Король российской эстрады Филипп Киркоров по словам Сергея в Иркутске вел себя скромно. Фото: личный архив Сергея Лавцевича.

Лиха беда начало! Сергей Лавцевич с тех пор постоянно брал на службу фотоаппарат. А иногда специально приезжал в аэропорт, даже не в свою смену, если ожидался столичный гость.

Кстати, я еще заметил такую тенденцию, что актеры чаще вылетают через эконом-выходы, а певцы – через VIP.

Натуральный блондин Николай Басков. Фото: личный архив Сергея Лавцевича.

Когда звезды «снимают маску», они обычные люди

- Звезды – люди на самом деле вполне добродушные, - смеется он. - За эти 15 лет я не получил от артистов и музыкантов ни одного отказа.

Наоборот, Сергей заметил, что в жизни некоторые из них вообще не соответствуют экранному образу, даже самые скандальные.

- Вот Никита Джигурда, - приводит он пример. – Вы же видели в разных ток-шоу, какой он эпатажный, скандальный, грубый. Но это лишь маска. А я вот знаю его другим. Увидев вживую, я бы даже назвал его приятным человеком. Спокойный, интеллигентный, обаятельный, с обалденным чувством юмора. То же самое скажу о Владимире Жириновском. Тот тоже, когда пришел в аэропорт, со всеми очень вежливо разговаривал.

По словам Сергея, Никита Джигурда в жизни очень спокойный. Фото: личный архив Сергея Лавцевича.

На самом деле знаменитости в пути обычно ведут себя как обыкновенные люди. Про звездные прихоти забывают до приземления и появления на публике.

- Конечно, я помню прошлогодний «концерт» суперзвезды Сергея Зверева, который устроил скандал, после того, как на досмотре его попросили повторно пройти через металлодетектор, - пожимает он плечами. –Но это большая редкость. С тем же Зверевым я общался за год до этого, он был вполне спокойный. Может, в тот день настроение у него плохое было. Знаете, по статистике, «концерты» больше закатывают обычные пассажиры. Знаменитости понимают, что люди публичные. Взять короля эстрады Филиппа Киркорова. Ну не было с ним проблем, воспитанный человек! Легко согласился дать автограф и сделать общее фото.

Даже задерживать рейс из-за опоздавшей звезды, по словам Сергея, не приходилось ни разу. Разве что один раз Андрей Макаревич забыл мобильник в гостинице на зарядке. Обнаружил это на досмотре, но и то администраторы успели съездить и забрать его. Улетел музыкант вовремя.

Суперзвезда Сергей Зверев однажды устроил скандал в иркутском аэропорту. Фото: личный архив Сергея Лавцевича.

Мечтаю о фото с Аллой Пугачевой

Ксения Собчак, Михаил Прохоров, Михаил Пореченков, Баста, «Реальные пацаны», «Уральские пельмени». Спортивные звезды – знаменитый вратарь Ринат Дасаев, экс-тренер Леонид Слуцкий. А всего звезд -800. О какой фотографии можно мечтать после этого? Разве что с Леонардо ДиКаприо или Анджелиной Джоли?

А вот и будущий кандидат в президенты России Ксения Собчак. Фото: личный архив Сергея Лавцевича.

- Нет, я мечтаю о хорошем фото с Аллой Пугачевой, - улыбается Сергей. – Вообще-то, я с ней уже встречался, и, кстати, благодаря «Комсомолке». У меня был знакомый журналист, который подсказал, что во время тура по стране, она будет выходить на перроне вокзала. Я зарядил фототоаппарат, рванул туда. Приехал, и вижу, она выходит, уставшая, и без макияжа. Пока Примадонна шла к лимузину, я успел взять автограф. На следующий день купил номер «Комсомолки», и увидел там на обложке себя и Аллу Борисовну рядом. Оказалось, фотокорреспондент успела запечатлеть этот момент.

Помните, Михаил Пореченков однажды снимался в рекламе в центре Иркутска? Фото: личный архив Сергея Лавцевича.

Когда по телевизору идет российский сериал с известными актерами или концерт со звездами нашей эстрады, 54-летний иркутянин Сергей Лавцевич достает с полки свой огромный фотоальбом и проверяет, делал ли он снимок с артистом, которого показывают на экране.Абсолютно непубличного сибиряка теперь в лицо узнает, наверное, любая звезда российского шоу-бизнеса, спорта и даже политики.

Ну и куда же без Андрея Малахова. Фото: личный архив Сергея Лавцевича.

Начало 2000-х. Фото с молодой Кристиной Орбакайте. Фото: личный архив Сергея Лавцевича.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пошла по стопам Сергея Лавцевича и его 29-летняя коллега Любовь Прошутинская. Женщина, насмотрелась, как Сергей легко общается с актерами и певцами, и тоже решила собрать свою коллекцию снимков со знаменитостями. Первым ей на пути попался кумир миллионов российских дам - Стас Михайлов. Потом сфотографировалась с Олегом Газмановым. И – понеслось.

Любовь желает скорейшего выздоровления актрисе Анастасии Заворотнюк. Фото: личный архив Любови Прошутинской

– Самый ценный снимок для меня - с Наталией Орейро, признается Любовь Прошутинская. - В детстве обожала ее и засматривалась сериалом «Дикий ангел». Сейчас она, конечно, старше, но все такая же девчонка – живая и настоящая. Еще хотелось бы пожелать здоровья актрисе Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с серьезной болезнью. С ней у меня тоже фото есть, очень красивая и добрая женщина.

Любовь и с Наталией Орейро, от которой фанатела в детстве. Фото: личный архив Любови Прошутинской

В телефоне сибирячки есть снимки с Ириной Муравьевой, Игорем Николаевым, Дианой Арбениной, Дмитрием Певцовым, Валдисом Пельшем, Георгием Дроновым.

- Мечтаю сфотографироваться с Сергеем Безруковым, - признается Любовь. – Это мой любимый актер.

И такая возможность у Любови Прошутинской появится совсем скоро. В октябре Сергей Безруков как раз приезжает на гастроли в Иркутск.

Актриса Ирина Муравьева. Фото: личный архив Любови Прошутинской

Диана Арбенина одна из самых любимых артисток иркутянки. Фото: личный архив Любови Прошутинской

"Выпьем за любовь!" Игорь Николаев также попал в коллекцию Любови. Фото: личный архив Любови Прошутинской