«Зачем вы делаете мне нервы»: появилось видео скандала Сергея Зверева в аэропорту Иркутска

СЕГОДНЯ 13:20 2018-08-27T13:39:58+03:00

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Хотел он этого или нет, но тихо и спокойно уехать из родного Иркутска Сергей Зверев никак не смог. Причем о скандале, устроенном им же в иркутском аэропорту, эпатажный стилист сам рассказал на страничке в соцсетях. Нервы звезде, которая и так постоянно находится в состоянии шока, на прощанье потрепали сотрудники пункта досмотра, которые, по словам короля гламура, обвинили его в терроризме, не желая пропускать на фейсконтроле при вылете в Москву. «Комсомольской правде» в Иркутске удалось раздобыть съемку с камеры видеонаблюдения и узнать, как все было на самом деле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/665970" frameborder="0"></iframe> Сергей Зверев скандалит в аэропорту Иркутска.

На первых кадрах, как говорится, ничего не предвещает беды. Во всяком случае, скандала. Сергей Зверев, как и положено, отстояв очередь с простыми смертными, заходит в пункт досмотра, берет корзину для личных вещей, ставит сумку на ленту, и даже снимает свои высоченные ботфорты. Затем голыми звездными ногами проходит через металлодетектор, который в ту же секунду начинает визжать громким противным звуком, аж уши закладывает. Молодая сотрудница просит повторить ритуал – звук, доносившийся до взлетной полосы, раздается еще раз. Оказывается, артист не снял ремень с огромной гламурной бляхой, и украшения на запястье.

- Зачем вы делаете мне нервы, вы что, не видите, кто перед вами стоит? - не выдержав, бросается в словесную атаку на сотрудника службы безопасности звезда гламура, добавив к монологу несколько матерных словечек. Благо с этим словесным запасом у него все в порядке. – Почему вы пропускаете террористов, которые потом делают нам нервы в самолете? А у меня молния на штанах пищит, а вы хотите показать людям какие вы крутые.

Собственно, в аэропорту, вероятно, могли бы и «не делать нервы» самим себе и звездному гостю, а пропустить его через vip–зал. Но, судя по всему, король гламура купил билет в эконом-класс. И с ним обходились, как с обычным пассажиром, достаточно вежливо, но требовательно. На общих основаниях.

Далее сотрудница, выслушав от стилиста «пару ласковых», уже чуть ли не дрожащими руками несколько раз проводит металлоискателем по его звездному телу. А Зверев переключается на женщину, сидящую за компьютером, напротив металлодетектора. Та решила сделать ему замечание.

- Ваша задача искать террористов, - на повышенных тонах в ответ советует ей стилист.

После этого, Зверев скрывается в зале ожидания, и в пункте досмотра вновь наступает тишина.

- Известный это стилист Сергей Зверев или нет - без разницы, досмотр должны проходить все, – комментируют инцидент в пресс-службе аэропорта Иркутска. – Наши сотрудники делали все по инструкции. Если срабатывает сигнал рамки, то нужно с себя снять все украшения, предметы, содержащие металл. А Зверев взял и оскорбил наших сотрудников, среди которых были женщины.

Напомним, эпатажный стилист наделал шума в своем инстаграме еще во время отпуска в родном поселке на Берегу Байкала. Из Култука он выкладывал ролики как он с короной на голове ходит в деревенский уличный туалет и сетует на лужи и разбитый асфальт.