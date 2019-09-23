2019-09-23T07:03:38+03:00
Происшествия

Росгвардейцы на руках вынесли инвалида из горящей квартиры в Бурятии

Пожар случился, скорее всего, из-за непотушенной сигареты [фото]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Виктор Кобылкин и Эдуард Халудоров бросились в задымленную квартиру спасать человека . Фото: страница Росгвардии Республики Бурятия в соцсетях.Виктор Кобылкин и Эдуард Халудоров бросились в задымленную квартиру спасать человека . Фото: страница Росгвардии Республики Бурятия в соцсетях.
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- Помогите, вытащите меня отсюда! - доносились истошные крики из горящей квартиры в многоэтажке.

Дело было на днях в маленьком бурятском поселке Онохой, что в Заиграевском районе. Благо, что в доме вовремя сработала охранная сигнализация, и на место тут же примчались росгвардейцы. Из окна квартиры на первом этаже валил густой темный дым. Не дожидаясь пожарных, сотрудник вневедомственной охраны Виктор Кобылкин и водитель Эдуард Халудоров сами ворвались в задымленные комнаты, услышав крики. Они увидели, что на кровати в спальне лежит инвалид, рядом с ним стоит коляска. В помещении больше никого не было. Сам выбраться из горящей квартиры он, конечно, не смог бы. Росгвардейцы спасли ему жизнь.

Предварительно, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Фото: страница Росгвардии Республики Бурятия в соцсетях.

Предварительно, пожар начался из-за непотушенной сигареты. Фото: страница Росгвардии Республики Бурятия в соцсетях.

- Мы взяли мужчину за руки и понесли на выход на ощупь, так как дым стоял стеной, даже фонарь не помогал, - рассказывает прапорщик полиции Виктор Кобылкин.

На улице росгвардейцы оказали инвалиду первую медицинскую помощь. Увы, он успел отравиться угарным газом и получил ожоги. Но главное, что благодаря смельчакам он остался жив. На скорой помощи пострадавшего отвезли в местную больницу.

Из-за чего случился пожар? Скорее всего, мужчина курил и случайно обронил на одеяло непотушенную сигарету. Ткань моментально вспыхнула.

Пожар быстро потушили. Фото: страница Росгвардии Республики Бурятия в соцсетях.

Пожар быстро потушили. Фото: страница Росгвардии Республики Бурятия в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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