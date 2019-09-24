Предпринимателям Иркутской области расскажут о мерах господдержки

Правительство России запустило масштабную информационную и образовательную кампанию в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин озвучил меры господдержки бизнеса. Это льготная программа кредитования для предпринимателей по ставке 8,5%; микрозаймы для малого и среднего бизнеса, бессрочное право выкупа арендуемого государственного и муниципального имущества; выдача субсидий при размещении ценных бумаг на бирже; поддержка инновационного предпринимательства путем выдачи грантов Фонда содействия инновациям.

В Иркутской области в рамках договоров, заключенных уполномоченными банками по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, общий объем займов составил 920,1 млн рублей.

Фондом микрокредитования Иркутской области в настоящее время выдано 120 займов 104 предпринимателям на сумму 215,5 млн рублей.

Иркутским областным гарантийным фондом заключены 72 договора поручительства на сумму 476,2 млн рублей, что позволило 65 бизнесменам привлечь кредитных средств на сумму 1,4 млрд рублей.

Среди мер поддержки также центры «Мой бизнес», где в формате «одного окна» можно решить вопросы по ведению или открытию своего дела. Главная задача - максимально упростить создание нового бизнеса и снизить барьеры на пути его развития.

Центры «Мой бизнес» уже работают в 44 областных центрах регионов России. К 2020 году практически во всех субъектах РФ их откроется еще не менее 100. В Иркутской области центр «Мой бизнес» планируют организовать до конца 2019-го.

Как отметил министр экономического развития РФ Максим Орешкин, первые меры господдержки уже предоставлены бизнесу, однако население еще недостаточно осведомлено о своих правах и возможностях, поэтому правительство запускает масштабную информационную и образовательную кампанию. В ее рамках люди должны узнать, как воспользоваться мерами поддержки и что для этого нужно.

- До конца года будет сформировано 149 команд в 45 регионах, которые окажут квалифицированную поддержку предпринимателям в центрах «Мой бизнес», - пояснил министр. - Команды будут формироваться из числа сотрудников органов государственной и муниципальной власти, а также организаций инфраструктуры. Это позволит выстроить эффективную вертикальную коммуникацию в регионе и сплотит команду перед общей целью - созданием благоприятных условий для бизнеса.

В рамках объявленной информационной и образовательной кампании в регионах страны пройдут 30 форумов и 25 мастер-классов, в ходе которых владельцы бизнеса поделятся со слушателями собственным успешным опытом, дадут практические советы и ответят на важные вопросы. Ключевая цель подобных мероприятий - дать аудитории мотивацию для старта и последующего развития своего бизнеса, а также сформировать положительный образ предпринимателя.

В ноябре 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Иркутской области состоится молодежный форум. Предполагается, что в мероприятии примут участие более 500 человек.

Предшествовать форуму будет серия образовательных мероприятий по основам ведения предпринимательской деятельности и выявлению у школьников бизнес-компетенций.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» запущен в целях улучшения условий для бизнеса и будет реализован до 2024 года. Его задачи - увеличить число предпринимателей на 30% (с 19,2 до 25 млн человек) и поднять долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны с 22,3 до 32,5%. Для этого Минэкономразвития РФ разработало системные меры поддержки: льготную программу кредитования под 8,5%; субсидии при размещении ценных бумаг на бирже; микрозаймы, проект «Трансформация делового климата» и другое.

На реализацию нацпроекта выделено 481,5 млрд рублей, из которых 416,2 млрд - из федеральной казны; 11,4 млрд - из региональных бюджетов; 53,9 млрд - из внебюджетных источников.

Мероприятия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются при поддержке Минэкономразвития России и министерства экономического развития Иркутской области.

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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Антон Логашов, заместитель председателя правительства Иркутской области:

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

- Малый и средний бизнес - опора экономики. Мы ставим задачу, чтобы доля этого бизнеса в валовом региональном продукте росла хорошими темпами.

Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области»:

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Предпринимателю всегда сложно. Постоянно меняющиеся экономические условия подвигают его к получению новых знаний и самосовершенствованию. Учиться нужно действительно каждый день. Наш фонд проводит тренинги и семинары, которые помогают бизнесу идти в ногу со временем, узнавать о новшествах законодательства и современных трендах. Начинающий предприниматель, придя в наш фонд, сможет узнать, как создать бизнес-модель, просчитать финансовые риски и т.д. На сегодняшний день в структуре фонда шесть структурных подразделений. Мы сами идем навстречу предпринимателю и стараемся охватить всю территорию Иркутской области.