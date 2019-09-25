Отравление в православной гимназии Иркутска: пятеро девочек находятся в тяжелом состоянии

В Православной женской гимназии Иркутска накануне начался переполох. После завтрака 24 ученицы в возрасте от 7 до 16 лет вдруг почувствовали себя плохо, их стало тошнить, заболели животы. Врачей пришлось вызывать прямо в учебное заведение.

- 11 девочек накануне госпитализировали в Областную инфекционную больницу, пятеро из них, увы, находятся в тяжелом состоянии, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Иркутской области. - Все остальные будут лечиться дома.

В то же время директор Православной женской гимназии Иркутска Александр Беломестных озвучивает другие данные о самочувствии пострадавших.

- Ну как в тяжелом состоянии? Не знаю. В больнице находятся, их там оставили. Нормальное состояние, - прокомментировал Александр Беломестных.

Чем отравились ученицы гимназии, пока выясняется. В минздраве озвучили предварительную версию: скорее всего, дело в пирожных. Лакомство, как рассказывают родители учениц, подавали на десерт во время завтрака. Пирожные были украшены безе с сахаром. Причем кушали сладкое все девочки, но плохо почувствовали себя только некоторые.

- Мою дочь, второклассницу, сначала тоже повезли в инфекционную больницу, но там врачи сказали, что с ней все в порядке, - рассказывает иркутянка Галина Солонина, чьи дети тоже учатся в гимназии. - Скорее всего, глядя на отравившихся девочек, она поддалась всеобщему состоянию и тоже ощутила, что болит живот. Но лечение ей, на всякий случай, прописали. Сейчас она дома, ждем результаты анализов.

Откуда в гимназию привезли эти пирожные, пока неизвестно. В администрации Иркутска отметили, что комбинат питания, снабжающий продуктами образовательные учреждения, не поставляет пищу в Православную женскую гимназию.

- Она частная полностью, мы к ней отношения не имеем, там частный пищеблок, - пояснили в пресс-службе мэрии города.

- Трудно сказать, в чем причина отравления, - говорит Галина Солонина. - За день до этого ученицы всей гимназией ездили на праздник в Тальцы, брали с собой еду из дома, не исключено, что кто-то ел грязными руками. Может, дело в этом, кто знает. Кстати, гимназия сейчас работает, но занятия идут в сокращенном режиме, потому что столовая пока закрыта.

Специалисты выясняют, чем все-таки конкретно отравились дети.

- Проведены отборы проб продукции, воды, смывов с объектов окружающей среды, все это исследуется в лаборатории, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. - Точные причины отравления в гимназии будут названы позже.

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