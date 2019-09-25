Инженер-химик АО «Верхнечонскнефтегаз» Эржена Битухеева заняла 1-е место на чемпионате в компетенции «Лабораторный химический анализ»

Четвертый корпоративный чемпионат НК «Роснефть» по стандартам WorldSkills завершен. 51 участник со всей страны, два соревновательных направления - «Лабораторный химический анализ» и «Охрана труда» - и всего два победителя! Одним из них стала инженер-химик «Верхнечонскнефтегаза» (входит в состав «Роснефти») Эржена Битухеева.

- Чемпионат проходил в Самаре, на базе учебного центра Новокуйбышевского НПЗ и филиала Самарского государственного технического университета, - делится Эржена. - Моя компетенция - «Лабораторный химический анализ». Заданий в ней четыре: определение концентрации фосфатов в воде, йодного числа в нефтепродуктах, содержания белка в молоке и определенных веществ в лекарственных препаратах. Признаться, в повседневной работе этих исследований я не делаю - мы проводим другие, связанные исключительно с нефтью. Но навыки, процесс проведения исследования при этом не меняется в зависимости от того, анализируешь ты состав черного золота или медикаментов. Технология работы с мерной посудой, пипетками, обращения с растворами четкая, и соблюдать ее следует неукоснительно, ведь любой недочет может сказаться на результате исследования.

Все начинается с лаборатории

- После окончания химико-металлургического факультета технического университета я отучилась еще год в аспирантуре, а потом сразу устроилась в «Верхнечонскнефтегаз», - рассказывает Эржена о себе. - Три года работала лаборантом в испытательной химико-аналитической лаборатории, а в 2018-м, после победы в конкурсе «Лучший по профессии» среди дочерних обществ НК «Роснефть», который проходил в Краснодаре, меня перевели на должность инженера-химика.

Лаборант - стартовая ступенька, и Эржена гордится, что ее прошла. Рассказывает о том, чем занималась раньше, взахлеб. И это притом что работа совсем не из легких.

- Наши лаборатории, а в «Верхнечонскнефтегазе» их три, оснащены высокоточным современным оборудованием, - продолжает победительница. - Быть лаборантом - дело ответственное, требует внимания. И наша работа - одна из важнейших в цепочке получения продукции высокого качества. Мы контролируем качество сырья на всех этапах производственного цикла - от добычи до перекачки нефти. После окончания подготовки по результатам исследований выдается паспорт качества нефти.

Хотела выступить достойно

А теперь подробнее о том, как проходил турнир в Самаре. В компетенцию «Лабораторный химический анализ» заявилось 40 участников, которых оценивали 46 экспертов. Эржена ездила вместе с наставником, начальником испытательной химико-аналитической лаборатории № 2 Марией Решетниковой. Четыре модуля, или, проще говоря, испытания для конкурсантов, разделили на 2 дня.

- Самое сложное задание для меня - определение белка в молоке, - говорит Эржена. - Почему? Выполняла на сверхчувствительном оборудовании, к которому требуется особый подход. Чуть-чуть переборщишь с раствором - и прибор уже пищит, создавая ощущение, что я что-то делаю не так.

Стоит ли говорить, что наша участница не ожидала стать первой. Признается, рассчитывала войти в первую пятерку, но никак не на медаль победителя. К тому же она уже год как не лаборант, а инженер, и обязанности у нее отныне совсем иные.

Будущее отрасли

Чемпионат ценен тем, что служит развитию движения молодых профессионалов, повышает престиж рабочих профессий, уровень образования. Что важно, все соревнования проходили в условиях, максимально приближенных к производственным. Жюри оценивало общую подготовку, кругозор, смекалку участников. Словом, это отличная точка роста и заявка на успешное будущее нефтяной отрасли в целом.

Победители и призеры четвертого корпоративного чемпионата по стандартам WorldSkills будут представлять компанию «Роснефть» на 4-м национальном чемпионате сквозных рабочих специальностей высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkillsHi-Tech-2019. От ВЧНГ на этот конкурс отправится Эржена Битухеева.