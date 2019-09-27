Эпидемия ОРВИ и гриппа наступает: в Ангарске уже превышен эпидпорог

Осень. С ухудшением погоды наступает пора простуд. По данным НИИ гриппа, на прошедшей неделе с жалобами на озноб и температуру у врачей побывали жители всей страны. На Северном Кавказе порог эпидемии превышен на 19,7%, на Урале на 10,8%, на Волге - на 2,4%. В Сибири уровень распространения ОРВИ пока ниже опасной черты на 8, 1%.

- Заболеваемость увеличилась во всех округах и во всех возрастных группах, На 78, 8% превышен эпидпорог в Ижевске, на 19, 4% в Кемерове и на 19, 3% в Уфе, - сообщает НИИ гриппа. - Кроме того, среди взрослого населения пороги эпидемии превышены в Якутске (на 59,9%), Владимире (на 39,8%), Ставрополе (на 35,8%), Оренбурге (на 28,9%), Ульяновске (на 27,2), Екатеринбурге (на 20,5%).

А какова ситуация в Иркутской области?

-За прошедшую неделю с симптомами ОРВИ к врачам обратилось 16 тысяч жителей области, - говорит пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по региону Светлана Каурова. -Это намного, практически на 29% ниже эпидемического порога. В Иркутске на прием к терапевту с жалобами на насморк и головную боль пришли 5996 человек, это на 10% ниже опасной отметки. Превышен порог заболеваемости в Ангарске - на 2, 7%. И в Иркутске, и в Ангарске болеют в основном дети, как малыши, так и школьники.

Конечно, количество больных среди взрослых на самом деле выше. Если детей все-таки сразу ведут в поликлинику, то с теми, кто работает, другая история. Далеко не каждый, "выпав из процесса" на 3-4 дня, доходит до поликлиники. А это все-таки стоит делать - если человек ослаблен, если развиваются осложнения ОРВИ или вы подхватили грипп, с ним так просто не справиться.

Кстати, по данным Роспотребнадзора, как раз вирусов гриппа пока не обнаружено. И сейчас самое время поставить прививку. Сделать это можно бесплатно -маленьким детям, школьникам, студентам, учителям, врачам,водителям, пожилым, людям с хроническими заболеваниями. Предполагается, что вакцинацию пройдут 1 млн. 258 тысяч жителей региона. Тем, кому защита от гриппа не положена на льготной основе, предлагается все же поставить необходимый укол за собственные средства в той же поликлинике.