Нелепые ошибки современных школьников: Может ли айфон добавить ребенку мозгов и соображалки

- Назовите пять животных Африки! – звучит задание из школьного учебника по окружающему миру за второй класс.

- Два слона, один крокодил и два жирафа.

Учитель судорожно хватается за корвалол… И это не анекдот из жизни Вовочки. Это реальность. А ученику, между прочим, не откажешь в сообразительности. Животных пять? Пять!

Так кто же живет в Африке?

Накануне Дня учителя «Комсомолка» в Иркутске собрала пятерку самых ярких, на наш взгляд, вариантов джиу-джитсу - в смысле борьбы между учеником и педагогом за законный «трояк».

Варианты борьбы за трояк бывают разные. Например, прямые. Можно же честно попросить «МарьИванну» не ставить двойку. Она, может, и пожалеет.

А почему единица?

Если прокатит, тогда все будет хорошо. А если нет? Ну, тогда все будет очень плохо. У «МарьИванны» диапазон оценок-то широкий. Может и единицу влепить, как в нашем случае. Но риск – благородное дело. Вдруг бы и повезло?!

Пилот или пелот? А кто его знает.

Надо вам выполнить задание? Да не вопрос. Выполняю. И много. Правда, за качество того. Не отвечаю. Хотите проверочное слово? Всегда, пожалуйста! К любому слову. Даже к тому, что запоминается. Потому что учитель - сказал, ученик сделал. Как хотите, так и проверим слово «пилот». Хоть двумя способами. Хоть тремя.

Почему шило в мешке не утаишь? На самом деле?

А думать? Ну, у вас и запросы, знаете ли! С какого перепугу? Что, шило в мешке не утаишь, говорите? Конечно, не утаишь! Почему? Потому что оно острое, а мешок порвется. И если иголки туда положить, он тоже может порваться. И тогда все выпадет. Вот и весь смысл. Что вы, «МарьИванна», краснеете и бледнеете? Да, Все правильно говорите! «Шило выскользнуло и всех пришило».

Хочешь отдыхать в Турции - учись!

Учителя тоже не остаются в долгу. В умении красиво поиронизировать над ситуацией им не откажешь. Как? Ну, например, так. Приведя будущее место в социальной иерархии в зависимость от нынешних успехов по русскому языку. Сложно? Если короче, то будешь хорошо учиться – добьешься успеха в жизни. А нет – так вряд ли. Тезис, конечно, сомнительный, но все бывает.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Топ-15 ляпов ЕГЭ: «В ГУЛАГе декабристам сочувствовал простой народ»

Иркутский историк, блогер Сергей Шмидт с 2006 года собирает коллекцию ляпов ЕГЭ, которую пополняет во время проверок экзаменационных работ старшеклассников Приангарья. Самые великолепные высказывания школьников о жизни – в нашей подборке.

1. Колобок – народная культура. Черный квадрат – элитная. Любовный треугольник – массовая.

2. Ломоносову не нужно было попадать в список «Форбс», он интересовался только наукой.

3. Никакой здоровый образ жизни не спасает от смерти.

4. Не убил бы Раскольников старуху, жил бы спокойно, учился. А так пришлось бросить учебу, влезть в долги, а потом и отправиться за каторгой.

5. В ГУЛАГе декабристам сочувствовал простой народ.

6. Воспитывать детей надо так, как Путин воспитывает американцев. Ставить на вид недостатки, угрожать, когда надо, но не заниматься рукоприкладством.

7. Секретарь не станет бизнес-леди от секса с начальником.

- Среднюю продолжительность жизни надо увеличивать, чтобы еще жизни на отдых хватало.

8. Пример диалога культур: «Россиянин переехал на ПМЖ в США и научил американца готовить холодец".

9. Маугли не читал газет, его не смогли бы обмануть даже телепередачи.

10. Писатель познал мудрость жизни. В ней не оказалось ничего вкусного. Вот он и взял фамилию Горький.

11. Работодатель обязан предоставить орудия труда работникам: компьютер - бухгалтеру, метлу - дворнику, дубинку - полицейскому.

12. Голова на плечах, опыт за плечами, женщина под рукой – вот образец мужчины.

13 Если ты альфа-самец, то можно и не умничать.

14. В СССР не было изысков ни на прилавках, ни в политике, ни в сексе.

15. Я в свои 17 лет уже попробовал себя в образе писателя и не понаслышке знаю, что такое внутренние мучения и тоска. Как и Гете я болею, когда у меня нет новых идей, нет того огонька, той мысли, из-за которой хочется творить. Многие люди смиряются с этим, но не мы с Гете.

К ЕГЭ готов? Всегда готов!Фото: Валентин ДРУЖИНИН

МНЕНИЕ

Александр СОПИН, суперфиналист конкурса «Учитель года России 1999», обладатель премии Президента России, почетный работник общего образования России:

«Если дома обсуждают книги и фильмы, с эрудицией у ребенка все нормально»

-Грамотность, конечно, падает. Причем глобально. Это как, когда появился в массовом пользовании калькулятор, все стали хуже считать в уме, а таблицу умножения и вовсе стали забывать. Сейчас есть редакторы в различных программах, они исправляют ошибки. Значит, необходимости помнить правила уже нет. Есть социальные сети, есть многочисленные сайты. Если там написано с ошибками, то и запоминают, как правильно, тоже с ошибками. При этом сказать это про общую образованность нельзя. Она-то больше зависит от генетики, среды и воспитания. И если это все дано ребенку «в хорошем комплекте», если дома обсуждают книги и фильмы, то с эрудицией у ребенка все будет нормально.

Вячеслав ЧЕТВЕРТАКОВ, директор лицея №1 Иркутска:

«Гоголь и поговорки - сложнее математики»

- Если вы не представляете, о чем это, то спросите учителя русского языка и литературы, как понимают современные школьники классическое «... Эх, тройка! птица тройка, кто тебя выдумал?» А все потому, что эту реальность они себе не представляют. Современные дети часто вообще не видели лошадей. Не представляют себе, что их запрягали тройками. Поэтому Гоголь и поговорки для них сложнее математики. В современных гаджетах совсем другой язык, он всплывает в объяснительных, которые порой школьники пишут директору. Там и жаргонизмы, и смайлики. Короткие фразы, сокращения – как в сообщениях для мессенджера. «Войну и мир» сейчас не читают – длинно. Читают рецензию на четырехтомник. Клиповое сознание.

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Ляпы ЕГЭ 2012 по обществознанию: «Гендер – это влиятельный ученый-социолог, видимо, немец»

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Ляпы ЕГЭ по обществознанию -2013: В СССР не было изысков ни на прилавках, ни в политике, ни в сексе

Ляпы ЕГЭ по обществознанию -2014: «Маугли не читал газет, его не смогли бы обмануть даже телепередачи»

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