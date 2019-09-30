Если бы Даня вернулся на пять минут позже, мы бы сгорели: как школьник спас из пожара 10 человек

20 апреля супруги Виталий и Марина Поздняковы из Улан-Удэ считают вторым днем рождения своей семьи. На пожаре чудом удалось спасти восьмерых детей, самому младшему из которых всего 1,5 года. Дом вспыхнул как спичка и выгорел буквально за несколько минут.

- Было начало 11-го вечера. Мы укладывали младших детей, да и сами уже готовились ложиться спать, - рассказывает глава семьи Виталий Поздняков. – То, что горим, даже не заметили - никакого запаха гари не было.

Спас большое семейство 16-летний Даниил. Он был единственным, кто в тот поздний вечер не был дома. Это и помогло. За несколько часов до пожара парень отпросился у родителей прогуляться со своей девушкой Даной. Возвращаясь с променада, школьник, подойдя к ограде, увидел, что крыша его дома в огне. Во дворе никого, а в окнах горит свет. Ни криков, ни шума…

В ту же секунду мальчишка сорвался с места и бросился к двери.

- Первая мысль в голове: «Там же все мои родные!» - вспоминает Даниил Поздняков. - Забежал внутрь и вижу: мама спокойно играет с братьями, папа спит. Я как закричал: «Пожар, быстрее выходим!» Они повскакивали и бегом на улицу. Я же из дома выбежал последним. Ни о чем другом не думал, все мысли были только о близких.

- Даже страшно представить, что было бы, если Даня вернулся домой минут на пять позже, - вздыхает Виталий Поздняков. – Мы ведь могли задохнуться от едкого дыма или вовсе сгореть заживо.Поздняковы выбежали в чем были, даже документов не взяли. Даниил хотел вернуться за ними, но было уже поздно - огонь полностью охватил дом. Словом, минута промедления могла стоить жизни.

Позже эксперты выяснили, что пожар начался из-за возгорания сэндвич-трубы дымохода, которая вспыхнула от котла. Сначала загорелись перекрытия между первым и вторым этажами, а затем огонь перекинулся на кровлю.

Лишившись крыши над головой, Поздняковы отправили часть детей к брату Виталия, остальных приютила бабушка. Дом, который семья приобрела по сертификату, выданному им как многодетной семье, восстановлению не подлежал. Волонтеры, узнав о беде Поздняковых, тут же бросили ключ в соцсетях и объявили сбор денег для погорельцев. Неравнодушные горожане уже на следующий день привезли детям вещи, продукты и школьные принадлежности. Откликнулись местные власти и бизнесмены. Построить точно такой же по размерам дом погорельцам помогли уже через 3 месяца. Летом Поздняковы справили новоселье.

А Даниила наградили в МЧС! Спасатели вручили парню почетную грамоту и подарили однодневную путевку в санаторно-лечебный центр, где он мог сходить на массажи и принять минеральные ванны. Но школьник ей так и не воспользовался.

- Да куда ехать! Помогал отцу строить наш новый дом, - говорит Даниил. - Времени решил не терять - хотел, чтобы у семьи быстрее появилась крыша над головой.

Чествовали Даниила и в родной школе. К слову, учителя смелости парня не удивляются. Говорят, он хоть и скромный, но по своей натуре лидер. После школы Даниил планирует идти в армию, а затем стать военным. Что ж, такие офицеры нам нужны!