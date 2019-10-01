Календарь игр ХК «Байкал-Энергия» в чемпионате России 2019-2020: первый матч пройдет 5 ноября

Ну что, болельщики иркутской «Байкал-Энергии», пора доставать из шкафов атрибутику любимой команды! Новый сезон Суперлиги, в котором наша команда вновь планирует бороться за медали, начнется уже ровно через месяц. Тем временем, сверстан официальный календарь первого этапа игр сезона 2019-2020. И его наши парни начнут в родных стенах. Первый матч «Байкал-Энергия» проведет 5 ноября, в Иркутске, с «Уральским Трубником» из Первоуральска, который в прошлом сезоне обыграл нас в серии за бронзовые медали. Скорее всего, стартовая игра пройдет на искусственном льду стадиона «Рекорд».

Ну а уже 8 ноября нас ждет суперматч. В Иркутск пожалует один из самых принципиальных соперников нашей дружины красноярский «Енисей». К слову, домашняя серия «Байкал-Энергии» растянется сразу на четыре матча. 11 ноября иркутяне примут на своем льду кировскую «Родину», а 14-го «Старт» из Нижнего Новгорода. Ну а после этого, наша команда отправится в выездное турне на запад страны по маршруту Москва-Сыктывкар, где сыграет с «Динамо» и «Строителем».

Правда, перед началом чемпионата России, «Байкал-Энергии» еще предстоит выступить на самом престижном клубном турнире Кубке мира, который с 10 по 13 октября пройдет на льду «Йоранссон-Арены» в шведском Сандвикене. На групповом этапе наша команда сыграет со шведскими клубами «Вилла» и «Ветланда», а также с одним из своих принципиальных соперников по российской Суперлиги архангельским «Водником».

КОНКРЕТНО

Календарь игр «Байкал-Энергии» на первом этапе Чемпионата России 2019-2020

5 ноября: «Байкал-Энергия» - «Уральский Трубник» (Первоуральск)

8 ноября: «Байкал-Энергия» - «Енисей» (Красноярск)

11 ноября: «Байкал-Энергия» - «Родина» (Киров)

14 ноября: «Байкал-Энергия» - «Старт» (Нижний Новгород)

17 ноября: «Динамо» (Москва) – «Байкал-Энергия»

20 ноября: «Строитель» (Сыктывкар) – «Байкал-Энергия»

27 ноября: «Байкал-Энергия» - «Сибсельмаш» (Новосибирск)

30 ноября: «Байкал-Энергия» - «Кузбасс» (Кемерово)

4 декабря: «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) - «Байкал-Энергия»

11 декабря: «Волга» (Ульяновск) - «Байкал-Энергия»

14 декабря: «Водник» (Архангельск) - «Байкал-Энергия»

25 декабря: «Байкал-Энергия» - «Динамо-Казань»

28 декабря: «Байкал-Энергия» - «Мурман» (Мурманск)

8 января 2020: «Динамо-Казань» - «Байкал-Энергия»

11 января: «Мурман» - «Байкал-Энергия»

15 января: «Байкал-Энергия» - «СКА-Нефтяник»

29 января: «Енисей» - «Байкал-Энергия»

1 февраля: «Уральский Трубник» - «Байкал-Энергия»

4 февраля: «Байкал-Энергия» - «Волга»

7 февраля: «Байкал-Энергия» - «Водник»

10 февраля: «Сибсельмаш» - «Байкал-Энергия»

13 февраля: «Кузбасс» - «Байкал-Энергия»

18 февраля: «Байкал-Энергия» - «Строитель»

21 февраля: «Байкал-Энергия» - «Динамо» (Москва)

24 февраля: «Родина» - «Байкал-Энергия»

27 февраля: «Старт» - «Байкал-Энергия»